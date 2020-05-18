На свитках Мертвого моря ученые обнаружили текст

Ученые еще раз провели исследование рукописей Мёртвого поря, которые хранились в библиотеке Джона Риленда, работающей на базе Манчестерского университета. Как оказалось, свитки далеко не пустые, а содержат текст, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Некоторое время назад в руки ученых попадали элементы свитков Мёртвого моря, однако они оказались качественными подделками. Известно, что оригиналы имеются только в одном месте – Манчестерском университете, который находится в Великобритании. Артефакты были найдены во время изучения пещер Кумрана и никогда не бывали на рынке древностей.В 1950 году власти Иордании преподнесли свитки Рональду Риду из Университета Лидса в качестве подарка. Правительство пожелало, чтобы специалист провел исследования для определения физических и химических свойств артефактов. Тогда ученый не обнаружил ничего необычного в пустых свитках. Артефактон поместил в безопасное место для хранения. Только через 70 лет следующие исследователи совершили удивительное открытие. Они сделали снимки каждого фрагмента длиной больше одного сантиметра с использованием технологии мультиспектрального изображения. Из 51 фрагмента было отобрано 6. На четырех удалось выявить текст на нескольких языках – иврите и арамейском. Послания оказались вполне читаемыми, они были оставлены углеродными чернилами.Самый содержательный элемент включает 16 букв, которые составляют некоторые слова. Учёные смогли разобрать только слово «Шаббат», что означает «суббота». Возможно, текст как-то связан с библейской книгой Иезекииля. К сожалению, истину вряд ли получится выяснить.