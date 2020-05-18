Магнитные бури в июне 2020: когда будут и как защититься

В июне 2020 года не будет частых потрясений, однако некоторые магнитные бури средней и большой силы всё-таки случатся. Всего произойдет несколько ударов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первая геомагнитная буря случится 8 июня. Её ощутят только метеозависимые люди, они почувствуют недомогание и снижение работоспособности. Вторая «волна» ожидается 9 июня, этот день окажется стрессовым для многих людей. Специалисты советуют заранее подготовить необходимые лекарства, если имеются хронические заболевания (возможно их обострение).Людям будет сложно пережить только первую декаду июня, и то не всю. Большинству жителей планеты нечего бояться, так как влияние магнитных бурь если и будет проявляться, то только в виде ухудшения настроения. Возможно депрессивное и стрессовое состояние. Ученые и медики отмечают, что часто во время геомагнитного возмущения страдает вегетативная система. В организме нарушается внутренний баланс, органы перестают работать слаженно. Как следствие, ухудшается тонус сосудов, учащается сердцебиение. От этого страдают все органы и системы организма, в частности почки, ЖКТ и гормональные системы.Специалисты рекомендуют на время отказаться от тяжелых физических нагрузок любого рода. Возможные симптомы геомагнитного возмущения: боли в грудной клетке, чувство удушья, периодическое помутнение в глазах, головокружение, ломка в суставах, переменчивость настроения.Поскольку эмоциональное здоровье будет не на высоте, постарайтесь не ссориться с родными и друзьями. В любой раздражающей ситуации сдерживайте себя. Если у вас имеются пожилые родственники, не оставляйте их самих, поскольку они особенно подвержены ударам природы.На время магнитных бурь больше гуляйте на свежем воздухе, откажитесь от алкоголя и вредной пищи, держите под рукой аптечку.