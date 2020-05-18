Педагог Краснодарского края готова возродить пустующую алтайскую школу 1 рублей

В Алтайском крае утвердили общий рейтинг участников программы «Земский учитель» в 2020 году, а также список претендентов, прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов. Как уточнили в Минобрнауки региона, в небольшие школы Алтайского края отправятся работать 44 педагога. Примечательно, что среди них есть учитель начальных классов для школы в селе Большая Тихая, где уже несколько месяцев нет занятий из-за отсутствия специалиста, о чем в начале ноября 2019 года рассказали президенту России Владимиру Путину. Как выяснилось, туда за 1 млн рублей не против переехать учительница из Краснодарского края Индира Полева. Осталось дождаться лишь ее официального подтверждения.

По данным Минобрнауки Алтайского края, новых педагогов по программе «Земский учитель» в новом учебном году ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, а также Белокуриха и Яровое. В числе претендентов на выплату — 11 учителей начальных классов, девять – русского языка и литературы, восемь – иностранного языка, восемь – истории и обществознания, пять – математики, два – химии и биологии и один учитель физической культуры.

Как уточнили чиновники, возраст участников – от 20 до 53 лет, 86 % претендентов имеют опыт педагогической работы, из них у 53 % имеется действующая квалификационная категория. Следует отметить, что 36 % от числа победителей – представители Алтайского края, 64 % – представители иных регионов Российской Федерации (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, республики Алтай, Крым, Тыва и Саха). Так, в село Большая Тихая изъявила желание поехать педагог из Мостовского района Краснодарского края Индира Полева, которая имеет опыт работы воспитателем и учителем начальных классов.

Теперь, согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, претенденты должны направить региональному оператору конкурса (Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова) письменное подтверждение согласия на переезд и на заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на срок не менее пяти календарных лет. В связи с эпидемиологической ситуацией срок предоставления подтверждений увеличен и завершится 1 июля вместо 15 июня 2020 года. При отсутствии подтверждения участие в мероприятии по получению единовременной компенсационной выплаты предлагается следующему в рейтинге претенденту, набравшему наибольшее количество баллов.

Напомним, что о ситуации в Большой Тихой стало известно после того, как она всплыла на федеральном уровне на заседании Госсовета при президенте России. Известный прозаик и публицист из Красноярского края Борис Екимов рассказал Владимиру Путину о закрытии образовательного учреждения в алтайском селе. Глава государства ответил, что не государство, а муниципалитеты должны уделять вопросам, касающимся школ, значительно больше внимания, чем сейчас. Но денег им на это не хватает, либо тратят их на другие цели.

Позже на уровне края было решено, что с 2020 года в нескольких районах региона увеличится размер единовременных выплат для молодых педагогов в рамках одной из инициатив губернатора Виктора Томенко – «Молодой педагог». Как сообщал Минобрнауки региона, в некоторых муниципалитетах размер выплаты будет достигать 100 тысяч рублей. В рамках ее реализации местные администрации уже ищут деньги на расширение мер соцподдержки специалистов. При этом на 1 сентября 2019 года размер выплат в 53 районах составлял выше 10 тысяч рублей. В Павловском районе сумма достигла 100 тысяч рублей, еще в девяти муниципалитетах учителя получают по 50 тысяч рублей. По всей видимости, такой разброс обусловлен возможностями местных бюджетов.

Справка:

В рамках проекта «Земский учитель» предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. На территории Алтайского края размер выплаты составляет 1 млн. рублей.

Учитель, получивший единовременную компенсационную выплату, принимает обязательство исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения трудового договора по должности в соответствии с трудовым договором на срок не менее пяти лет по основному месту работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.