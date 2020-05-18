Новая пассия Сергея Жигунова жертвует воскресным сном ради возлюбленного

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На севере Китая стремительно растет число заболевших коронавирусом
10 мая Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая заявила, что в стране были вновь обнаружены вспышки эпидемии. 9 мая было известно о 12...
Бабкина рассказала о самочувствии после выписки из больницы
В начале апреля стало известно, что 70-летняя Надежда Бабкина оказалась в больнице. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас певица дома и интенсивно восстанавливает свои...
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В Ухань вернулся коронавирус: у новых больных нет симптомов
Ухань и некоторые другие крупные города в Китае снова стали очагами, где с невероятной скоростью распространяется коронавирус. Буквально за сутки было зафиксировано больше...