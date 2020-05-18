Число погибших от коронавируса в Турции превысило 4 тыс. человек

Общее число подтверждённых случаев заболевания в Турции составило 144 тыс. 749, согласно графику, опубликованному министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджей.

Коджа также сообщил, что за прошедший день было проведено 34 тыс. 821 тестирование, а общее число тестов достигло 1 млн 508 тыс. 824.

При этом 2 тыс. 315 пациентов выздоровели за последние 24 часа. Общее число выздоровевших составило 104 тыс. 30. 963 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

«Мы превысили 1,5 миллиона по количеству общих тестов. Количество наших реанимационных и интубированных пациентов продолжает сокращаться. Уровень выздоровления в наших общих случаях составляет 71,8 процента», — написал министр.