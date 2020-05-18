Сопілкар гурту Go_A розповів, як у Луцьку проводить карантин

Лучанин, сопілкар гурту «Go A», який цього року виграв у Національному відборі Євробачення, Ігор Діденчук розповів Суспільному, що карантин проводить удома.

Ігор Діденчук розповідає: усі репетиції нині відбуваються онлайн.

«Зараз я вдома, пишу заготовки для нових пісень. Ми нині створили багато нових пісень, але вони ще на стадії доопрацювання. Кожен вчить свою партію, потім за одну-дві репетиції зводимо все і граємо».

До гурту «Go A» лучанин долучився влітку 2019 року.

«У колективі я себе дуже комфортно почуваю, оскільки зустрілися однодумці, які мають одну ціль і хочуть донести українську музику до людей. Кожен генерує творчі ідеї і це дає сплеск хороших емоцій, думок і хорошого матеріалу».

Що відомо:

— 22 лютого у національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2020 переміг гуртGo_A. Він виконував пісню «Соловей».

— Згодом Європейська мовна спілка скасувала проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 через загрозу поширення коронавірусу.

— Організатори вирішили, що учасники конкурсу, який перенесли на 2021 рік, мають до того часу написати нові пісні.

— Гурт Go_A, який виграв нацвідбір Євробачення-2020, представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року.