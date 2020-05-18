Forbes назвал самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил список российских городов, которые незаслуженно оказались в тени Москвы и Санкт-Петербурга.

Самым недооцененным городом России автор материала Джаред Ранахан назвал Екатеринбург. По его мнению, Екатеринбург является «окном в Азию», а его главная достопримечательность — богатое культурное наследие. Он советует всем туристам посетить Храм на Крови.

В подборку также вошли Мурманск, где можно увидеть северное сияние, столица Калмыкии Элиста, где большинство населения — буддисты, Псков как идеальное место для любителей древнерусской истории и Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

Ранее Forbes назвал российские города, за последние 10 лет совершившие заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. В тройку лидеров вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.