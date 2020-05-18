Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на критику со стороны своего предшественника Барака Обамы в адрес действующей американской администрации обвинил его в некомпетентности. Об этом сообщает Mediaite.

16 мая Обама выступил с видеобращением к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. В ходе данного обращения экс-президент США заявил, что пандемия COVID-19 обнаружила, что нынешнее руководство страны не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действий.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — сказал Трамп в разговоре с журналистами, отметив, что он не видел выступление Обамы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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