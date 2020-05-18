Ограничения в Новосибирске из-за коронавируса продлены

Президент РФ Владимир Путин несколько дней назад объявил о прекращении нерабочих дней, но в то же время в регионах продлили режим самоизоляции. Журналисты разобрались в различии этих двух понятий и предложили читателям краткое объяснение.В Новосибирске карантин до 31 мая или нетВ России с 12 мая официально перестаёт действовать режим нерабочих дней. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин после обращения к нации сегодня, 11 мая. Также сегодня губернатор Новосибирской области заявил о продлении режима самоизоляции в регионе – сначала бессрочно, но позже уточнил, что он действует до 31 мая. Пользователи соцсетей не до конца понимают, что из этих указов важнее и значит ли это, что уже завтра все граждане страны должны будут поехать на работу, как обычно.Режим всеобщей самоизоляции впервые ввели в России в марте. Он направлен на то, чтобы максимальное количество людей оставалось дома. По мнению специалистов, это позволяет снизить риск заражения коронавирусом. Он не поможет полностью победить инфекцию, однако даст шанс «сгладить» пик эпидемии – в противном случае система здравоохранения может не выдержать нагрузки из-за взрывного роста заболеваемости.

Карантин – принудительная мера, в случае неисполнения которой можно попасть под административную или даже уголовную ответственность.Главное отличие этих двух режимов в том, что право объявлять нерабочие дни закреплено за президентом. Именно после его слов регионы принимают соответствующие решения.Режим самоизоляции тоже может объявить Путин, но ещё во время своего первого обращения к нации он наделил глав регионов полномочиями самостоятельно корректировать сроки этого режима.Те же полномочия остаются за руководителями субъектов и после обращения президента 11 мая. И если нерабочие дни губернаторы регулировать не могут, то они имеют право влиять на сроки режима самоизоляции в зависимости от обстановки с коронавирусом.Например, новосибирский губернатор Травников продлил самоизоляцию до 31 мая. В то же время соседний регион принял другое решение – глава Кузбасса Сергей Цивилёв продлил режим до 17 мая, как и повышенную готовность. Это связано с тем, что в Кемеровской области наблюдается более положительная динамика распространения коронавируса.Разница в числе пациентов почти в пять раз и позволила кемеровскому губернатору пойти на такой шаг. Стоит отметить, что режим самоизоляции можно корректировать в любой момент при ухудшении или улучшении ситуации. Точно такие же правила распространяются на все остальные регионы России.