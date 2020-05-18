Соседов подверг критике Бабкину

Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил вокальные способности российской исполнительницы Надежды Бабкиной после пневмонии.Бабкина сегодня, 18 мая: свежие новостиВ сети появился ролик, на котором народная артистка исполняет песню «День Победы», видео буквально взорвало интернет. Многие поклонники решили, что Бабкина или не выздоровела, или последствия болезни дали осложнения на мозг.«Лещенко, видимо, не просто заразил ее, но покусал», «Глаза таращит так, как будто клизму в Коммунарке забыли вытащить», «Вместе с Бариком «Крота» хлебнула явно», — язвительно пишут комментаторы под видео с Бабкиной.Известный музыкальный критик Сергей Соседов разнес в пух и прах Надежду Бабкину, назвав ее поведение «придурковатостью, провокацией и бравадой».

«А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури», — заметил Соседов.Как состояние здоровья Бабкиной сейчасБабкина сильно похудела за тот период, пока находилась в больнице, заявил историк моды и телеведущий Александр Васильев.«Бабкина, наверное, похудела килограммов на 20. Она сейчас очень стройная», — заявил Васильев.Он отметил, что сам также похудел где-то на пять килограммов.«У меня была пневмония не такая тяжелая, было поражено около 20% легких. У Надежды Георгиевны, как она рассказывает, — около 80%. И она была в коме. Моя ситуация была намного легче, но все равно было очень тяжело», — добавил Васильев.