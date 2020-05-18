Песков и Навка показали подросшую дочь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка показали свою пятилетнюю дочь Надежду. Видео с ребенком бывшая фигуристка, а ныне организатор ледовых шоу опубликовала в своем «Инстаграме».Дмитрий Песков: свежие новостиНа кадрах ролика Надежда Пескова, которой в августе исполнится шесть лет, читает стихи.«Моя вселенная!» — написала Татьяна Навка в сопроводительном комментарии к видео.12 мая стало известно, что супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка заболела коронавирусом. Незадолго до этого с COVID-19 госпитализировали самого главу пресс-службы Кремля. На следующий день бывшая фигуристка рассказала подписчикам о своем состоянии после заражения инфекцией.Состояние Пескова на сегодня, 18 мая 2020Дмитрий Песков уже несколько дней лечится от коронавирусной инфекции. Болезнь у него протекает тяжелее, чем у его жены Татьяны Навки, у которой ранее также был обнаружен коронавирус.Песков и Навка решили лечиться в больнице, так как бояться заразить своих родственников, оставшихся дома. Дмитрий вышел на связь с журналистами и рассказал, как протекает его болезнь, а также раскрыл подробности своего заражения.

Как признался Песков, болезнь он подцепил на работе, ведь продолжал посещать Кремль даже после того, как в стране введи тотальный карантин. При этом на тот момент уже было известно, что несколько сотрудников кремлевской администрации заразились коронавирусом. Теперь Дмитрий признается, что общался с одним из коллег, который был болен вирусом covid-19.Что касается симптомов, то они были неприятными, но не критичными. Дмитрий рассказывает о повышенной температуре тела, о ломоте. Несколько дней Дмитрий Сергеевич провёл дома вместе с женой, а затем принял решение обратиться к врачам. Как отметил Песков, вирус очень коварный и самое главное — выявить его вовремя.«Обидно, что семья сидела полтора месяца дома, причем сидела очень аккуратно, со всеми мерами предосторожности… Я ездил на работу, но тоже предохраняясь. У нас нет сейчас больших совещаний, все говорят друг с другом, используя разные виды связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, документы входящие-исходящие обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями и так далее… Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно», — поведал пресс-секретарь президента России.