В России испытали препарат «Фавипиравир» против коронавируса

Кандидат в препараты для лечения нового коронавируса фавипиравир дал многообещающие результаты на ранних клинических испытаниях в России. Об этом заявили представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выделил 150 миллионов рублей (2 миллиона долларов) для испытаний препарата.

«Фавипиравир» против коронавируса: какой эффект

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что 60% из 40 пациентов с коронавирусом, принимающих таблетки фавипиравира, который впервые был разработан в Японии под названием Avigan, дали отрицательный результат на вирус в течение пяти дней.

Он считает, что в дальнейшем этот препарат может широко применяться пи лечении COVID-19, что сократить время восстановления коронавируса вдвое.

Напомним, фармакологи спешат разрабатывать методы лечения и вакцины для высококонтагиозного коронавируса, который убил более 290 000 человек во всем мире, заразил более 4,2 миллиона человек и разорил экономику стран всего мира.

Препарат Avigan, известный как фавипиравир, был разработан в конце 1990-х годов. Лекарство действует путем короткого замыкания механизма размножения некоторых РНК-вирусов, таких, как грипп.

Лекарство «Фавипиравир» где можно купить

Купить в аптеках Фавипиравир России данный препарат на сегодняшний день проблематично.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.

Инструкция по применению

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

Не применяется Авиган:

— при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;

— при беременности или подозрении на беременность;

— детям.

С осторожностью:

— при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);

— при нарушении функции печени.