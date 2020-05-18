Появились новые сведения о состоянии Заворотнюк

Певица Наташа Королева, которая живет рядом с онкобольной Анастасией Заворотнюк, рассказала о здоровье и самочувствии подруги. По ее словам, врачам удалось стабилизировать положение артистки, а примененное лечение дало положительный эффект.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

Исполнительница Наташа Королева раскрыла некоторые подробности о состоянии здоровья своей близкой подруги актрисы Анастасии Заворотнюк — артистки живут по соседству, передает телеканал “НТВ”.

«Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — поделилась она в эфире НТВ.

Напомним, осенью 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк была госпитализирована с подозрением на раковую опухоль – речь шла о глиобластоме головного мозга. После страшного диагноза Анастасия пропала с телевидения и социальных сетей.

Ранее стало известно, что у ученых есть вирусы, способные разрушить раковые клетки глиобластомы Анастасии Заворотнюк, однако в настоящее время необходимости в их применении нет.

Наряду с этим юмористка Елена Борщева после рака у Заворотнюк заявила, что сама забеременела благодаря ЭКО и готова развеять мифы вокруг искусственного оплодотворения.

Также режиссер Алексей Кирющенко заявил, что журналисты «взрывают мозг» семье Заворотнюк. Он спросил, не пожелать ли им «такой же судьбы».

Напомним, на этой неделе в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным одной из тем разговора стало обсуждение болезни Заворотнюк. Директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров подтвердил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк действительно диагностирована глиобластома, однако шанс на выздоровление всё же есть.