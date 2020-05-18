ОГЭ в 2020 году пришлось отменить из-за коронавируса

Июнь без выпускных экзаменов. Из-за эпидемиологической ситуации в стране в Министерстве просвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ и вовсе отменить. Решение принято, исходя из необходимости защиты здоровья детей и педагогов, — об этом во время совещания с регионами, которое прошло 13 мая в режиме видео-конференц-связи, сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк. О том, как коронавирус повлиял на итоговую аттестацию – расскажем в этом материале.

ОГЭ в 2020 году отменили: последние новости

Екатерина Хомутова, учащаяся 9 класса: «Когда я узнала об отмене ОГЭ – очень обрадовалась, потому что стало как-то легче на душе – меньше переживаний, что возможно я сдам не на 5, а на 4 или ещё хуже. Была ещё какая-то возможность не получить красный аттестат, а сейчас её уже нет». Теперь итоговые оценки в документ об общем образовании будут выставлены на основании годовых отметок. Между тем, первый предмет забайкальские девятиклассники должны были сдавать 9 июня. В последнюю учебную четверть подготовка к экзаменам шла усиленная – Министерством образования края и читинскими педагогами были организованы онлайн-занятия и консультации. Ведь из-за частых карантинных мероприятий в школах – сначала из-за гриппа и ОРВИ, а затем распространения коронавирусной инфекции – многие темы ученикам приходилось изучать самостоятельно, а то и вовсе повторять ранее пройденный материал.

ОГЭ 2020, изменения

Точно также, для учащихся 9-х классов итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, а ОГЭ запланировано отменить. Экзаменационная кампания в субъектах РФ пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.

Эти и другие изменения будут в ближайшие дни внесены в Госдуму и Совет Федерации и закреплены на законодательном уровне. Министр просвещения Сергеи Кравцов пояснил причины дифференцированного подхода.