В России отменили ЕГЭ по базовой математике в 2020 году

В 2020 году ЕГЭ по базовой математике не будет. Об этом директор Федерального института педагогических измерений (разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ) Оксана Решетникова рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».

Отменили ЕГЭ по математике в 2020 году: так или нет

«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того чтобы получить аттестат и оценку по математике», – пояснила Решетникова.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса не будут.

Также стало известно, что сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.

Дата проведения экзамена для 11-классников еще уточняется. Также отмечается, что ЕГЭ будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.

«Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», — пояснили в пресс-службе министерства.

Обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.