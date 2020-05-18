Россияне пытаются понять, будут ли смягчать режим самоизоляции в ряде регионов

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил о выявлении более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции в ходе электронного мониторинга.

Как отметил Лысенко, в нарушители записаны лица, у которых диагностирован коронавирус или потенциально инфицированные граждане, и обе категории подвергают опасности здоровье окружающих нарушением самоизоляции.

Лысенко также сообщил, что нарушения удалось зафиксировать с помощью приложений и некоторых других технологий, отмечающих местоположение.

В каких регионах действует режим самоизоляции

В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая. Об этом сегодня, 17 мая, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, режим самоизоляции для граждан сохраняется до 25 мая, однако вводят некоторые послабления. Так, граждане могут посещать парки и выходит на прогулки, совершать пробежки, но все это не более двух человек вместе.

«Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно», — написал губернатор Азаров на своей странице в социальной сети Instagram.

Также в Самарской области будет разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и установленным правилом посещения — не более одного покупателя на 15 квадратных метров.

Режим самоизоляции в Челябинской области продлится до 31 мая. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил глава региона Алексей Текслер.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Глава региона также сохранил ограничения работы многих организаций.

В Псковской области до 31 мая продлен обязательный масочно-перчаточный режим, в том числе в общественном транспорте и такси. Соответствующие изменения в Указ внес Михаил Ведерников. Кроме того, до конца месяца Многофункциональные центры и организации поддержки бизнеса будут работать по предварительной записи.

Режим самоизоляции для населения в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова продлен до 31 мая.

Продление срока режима самоизоляции на территории Волгоградской области до 31 мая, возобновление работы дополнительного ряда предприятий и организаций, обязательное использование в общественных местах средств индивидуальной защиты — эти и другие решения были озвучены сегодня в ходе заседания оперативного штаба, который провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в режиме видеоконференцсвязи.

Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в Приморском крае продлили до 31 мая. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая. Об этом сообщили в оперштабе 11 мая. В регионе подтверждены 334 случая COVID-19.

Ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлили в Санкт-Петербурге до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Что с карантином в России

В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.