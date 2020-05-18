Жизель Бундхен, Адриана Лима, Коко Роша: где сейчас супермодели 2000-х?

Хотя именно 1990-е считают эпохой супермоделей, в 2000-х было не меньше легендарных лиц на подиуме. Жизель Бундхен, Карли Клосс, Миранда Керр, Лия Кебеде, Коко Роша, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Джемма Уорд — рассказываем, чем сейчас занимаются девушки, карьера которых была на пике десять лет назад. Одни сосредоточились на благотворительной деятельности, а другие создали собственные бьюти-марки.

[b]Жизель Бундхен, 39 лет

Жизель Бундхен подписала контракт с Victoria’s Secret в 2000 году. Модель семь лет подряд участвовала в показах этой марки нижнего белья, с гордостью представляла «ювелирный» бюстгальтер Fantasy Bra за 15 миллионов долларов и появилась на более чем 2000 обложках журналов.

В 2016-м звезда объявила о завершении карьеры. Жизель в последний раз продефилировала на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

После этого звезда сосредоточилась на участии в экологических программах. Бундхен и ее муж Том Брэди сотрудничают с Организацией Объединенных Наций, Всемирным фондом дикой природы и организациями Agua Limpa, TAMAR, Instituto Socioambiental и Nascentes do Brasil. В 2014 году модель вошла в совет директоров Rainforest Alliance, стала послом доброй воли ЮНЕП, отвечающим за вопросы экологии, и в своем микроблоге призывает всех обратить внимание на проблемы защиты дикой природы.

Звезда выпустила книгу «Мой путь к жизни, которая имеет значение», ставшую бестселлером The New York Times. В середине февраля этого года она поступила в продажу в России. С 2013 года модель выпускает нижнее белье под собственной модной маркой Gisele Bundchen Intimates.

[b]Личная жизнь

С 2009 года Жизель замужем за футболистом Томом Брэди, с которым она встречалась два года (до этого модель встречалась с завидным голливудским женихом Леонардо ДиКаприо). У пары двое детей — сын Бенджамин и дочь Вивиан.

[b]Лия Кебеде, 42 года

Модельная карьера Кебеде началась в 2000 году с эксклюзивного контракта Gucci (тогда у руля модного дома стоял Том Форд). Звезда сотрудничала с Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Victoria’s Secret, принимала участие в показах Carolina Herrera, Tom Ford и многих других мировых марок.

В 29 лет Лия была признана одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Согласно журналу Forbes, заработав в 2007-м в общей сложности 2,5 миллиона долларов, она заняла 11-е место в списке самых богатых супермоделей мира.

В 2005-м она стала появляться на больших экранах: сыграла эпизодические роли в боевике «Оружейный барон» с Николасом Кейджем и драме «Ложное искушение» с Мэттом Деймоном. Настоящий прорыв в кино случился спустя четыре года, когда модель стала главной героиней фильма-биографии «Цветок пустыни», созданной по одноименной книге сомалийской топ-модели Варис Дирие.

Звезда запустила собственную линию одежды (Lemlem), которая производится в Эфиопии, и активно занимается благотворительностью. В 2005 году она основала фонд Liya Kebede Foundation, целью которого является снижение детской смертности в Эфиопии посредством финансирования медицинских программ. Кебеде также является послом доброй воли по вопросам здоровья матерей, новорожденных и детей, пишет статьи для многих глянцевых журналов, повышая осведомленность о материнском здоровье.

[b]Личная жизнь

В 2000-м Лия вышла замуж за менеджера Кэсси Кебеде. Однако спустя три года брак распался. У бывших супругов есть двое детей — сын Сухул и дочь Рэйи.

[b]Наталья Водянова, 38 лет

В 2002 году, менее чем через пять лет после того как на Наталью Водянову обратил внимание модельный скаут в Нижнем Новгороде (вы наверняка не раз слышали эту историю), она подписала миллионный контракт с Кельвином Кляйном. Звезда более 200 раз появлялась на мировых подиумах и сотни раз на обложках журналов. Знаменитость официально завершила модельную карьеру в 25 лет, чтобы посвятить себя семье и благотворительности. Однако периодически Наталья все равно появляется на подиуме, дефилируя в нарядах своих друзей-дизайнеров (она принимала участие в показе Tory Burch, Ulyana Sergeenko и Balmain).

Тихой и спокойной жизнь Водяновой точно не назовешь. Имя звезды до сих пор на первых полосах (еще бы, ведь ее жених — наследник миллиардного состояния), она не пропускает ни одного показа мод, с радостью дает интервью и снимается для глянца вместе со своими детьми.

В 2014 году Водянова учредила фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца», который строит детские площадки по всей России и помогает людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Несколько лет назад звезда стала инвестором мобильного приложения-трекера для репродуктивного здоровья женщин Flo и вошла в совет директоров компании.

[b]Личная жизнь

В начале года стало известно, что Наталья Водянова и ее возлюбленный, французский бизнесмен Антуан Арно, помолвлены. Модель и сын мультимиллиардера Бернара Арно воспитывают двоих сыновей — Максима и Романа. От бывшего супруга, британского аристократа Джастина Портмана, у звезды трое детей: сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор.

[b]Коко Роша, 31 годКогда Коко было 14 лет, ее заметил модный агент на конкурсе ирландских танцев. После этого Роша приняла участие в бесчисленных рекламных кампаниях и показах. Звезда даже получила прозвище «Королева поз» и выпустила книгу «Study of Pose: 1 000 снимков уникальных поз от Коко Роша».

В 2016 году она приобрела долю в престижном модельном агентстве Nomad Mgmt и взяла на себя роль директора компании, чтобы помогать моделям начать карьеру. Звезда также запустила четырехдневный мастер-класс Coco Rocha Model Camp, в котором рассказывает потенциальным моделям о плюсах и минусах профессии.

Коко до сих пор участвует в показах: в феврале этого года она стала звездой шоу Christian Siriano в Нью-Йорке, демонстрировала наряды из новой коллекции Jeremy Scott и исполнила танец на последнем показе Jean Paul Gaultier.

[b]Личная жизнь

С 9 июня 2010 года замужем за дизайнером интерьеров Джеймсом Конраном. У супругов есть двое детей — дочь Айони Джеймс и сын Айвер Имс.

[b]Дарья Вербова, 36 лет

Уроженка Польши Дарья Вербова начала сниматься в рекламных кампаниях, чтобы оплатить учебу в художественной школе. Модель подписала эксклюзивный контракт с Prada и агентством Elite Model Management. Звезда поставила рекорд по количеству открытий и закрытий модных шоу, включая Chanel, Dior, La Perla и Hermes.

В 2008 году Вербова резко перестала выходить в свет и участвовать в показах, а спустя три года уехала из Нью-Йорка. С тех пор она живет в Ирландии со своим возлюбленным, выращивает овощи, занимается серфингом, греблей и парусным спортом.

[b]Личная жизнь

По слухам, она встречается с Кенни Джоссиком — в прошлом помощником фотографа Марио Сорренти, а ныне дизайнером аксессуаров, ювелирных украшений и ножей. Детей у модели нет.

[b]Алессандра Амбросио, 39 лет

Амбросио получила известность благодаря многолетнему сотрудничеству с Victoria’s Secret, она стала первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret — PINK. Звезда также была лицом Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. В 2017-м «ангел» Victoria’s Secret объявила о завершении карьеры.

Два года спустя модель вместе с сестрой Алин и подругой Жизель запустила бренд купальников Gal Floripa, дизайны которых вдохновлены ее родной Бразилией.

[b]Личная жизнь

С 2005 года Амбросио встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром. Пара воспитывает двоих детей: дочь Аню Луизу и сына Ноа Феникса. В марте 2018 года возлюбленные расстались, а модель стала встречаться с основателем и владельцем итальянского бренда трикотажа Alanui, Николо Одди.

[b]Джемма Уорд, 32 года

В середине 2000-х Джемма Уорд была музой Миуччи Прады, рекламировала Calvin Klein и получала 25 000 долларов за одно шоу — и все это до того, как ей исполнилось 20 лет. Ее называли Кейт Мосс следующего поколения, но трагическая смерть тогдашнего бойфренда звезды Хита Леджера (это случилось в 2008 году) побудила Уорд взять перерыв в работе. Прийти в себя модель смогла только через пять лет.

В 2013 году Уорд подписала контракт с IMG Models и вернулась на подиумы — через год она приняла участие в показе Prada. Джемма стала сниматься в кино: ее можно увидеть в фильмах «Великий Гэтсби», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Незнакомцы».

Сейчас звезда вместе с семьей живет в городе Байрон-Бей (Австралия) и редко появляется на светских мероприятиях.

[b]Личная жизнь

Джемма встречается с Дэвидом Леттсом. У пары есть двое детей — дочь Найя и сын Джет Оушен. В январе звезда объявила, что снова беременна, — модель ждет девочку.

[b]Адриана Лима, 38 лет

Адриана в 15 лет стала победительницей бразильского финала конкурса моделей, устраиваемого агентством Ford Models, и с 1998 года начала принимать участие в показах высокой моды. Однако узнаваемой Лима стала благодаря контракту с Victoria’s Secret и Maybelline New York.

Она «сняла» крылья «ангела» бельевого бренда в 2018 году — по примеру Амбросио заключительным дефиле стал показ коллекции Victoria’s Secret в Нью-Йорке, бренда, с которым звезда сотрудничала почти 20 лет.

[b]Личная жизнь

С 2009 по 2016 год Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери — Валентина и Сиенна. В числе бойфрендов Лимы значились питчер бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс» Мэтт Харви, игрок в американский футбол Джулиан Эдельман, турецкий писатель Метин Хара и турецкий бизнесмен Эмир Уяр.

[b]Агнесс Дейн, 37 лет

Британская модель была звездой Chanel, Bottega Veneta, Alexander Wang, а также участвовала в рекламных кампаниях мировых брендов от Burberry до Doc Martens. В 2007 году ее признали лучшей супермоделью года на церемонии British Fashion Awards.

На пике карьеры в 2012-м Дейн неожиданно ушла из мира моды и с тех пор добилась заметных успехов в актерской карьере, появившись в таких фильмах, как «Битва титанов», «Песнь заката», «Титан» и » Ее запах».

[b]Личная жизнь

Уже четыре года звезда счастлива в браке с финансистом Джоэлом Макэндрю. В ноябре 2018-го у пары появился сын. Раньше Агнесс была замужем за актером Джованни Рибизи.

[b]Девон Аоки, 37 лет

Карьера Девон пошла вверх после подписания контракта с агентством Storm Model Management, представляющим также Кейт Мосс и Еву Герцигову. В дебютном сезоне звезда уже участвовала в показах Balenciaga и Comme des Garçons. Аоки была музой Карла Лагерфельда и несколько сезонов закрывала шоу Chanel в свадебном платье.

Девон стала одной из любимых моделей фотографов Эллен фон Унверт и Марио Сорренти. Как и другие героини нашего материала, звезда решила бросить карьеру модели и стать актрисой.

На большом экране Девон Аоки дебютировала в фильме «Двойной форсаж». Кроме этого, она снималась в таких картинах, как «Город грехов», «DOA: Живым или мертвым», «Война», «Шпионки», «Хроники мутантов» (это последний фильм, в котором появилась звезда).

[b]Личная жизнь

Уже десять лет Девон счастлива в отношениях с аналитиком финансовой компании TA Associates Джеймсом Бэйли. У супругов есть трое детей — сын Джеймс Хантер Бэйли — младший и дочери Алессандра Линвиль и Элеанор Талита.

[b]Лара Стоун, 36 лет

Модельное агентство Elite подписало контракт с Ларой Стоун еще до того, как ей исполнилось 14 лет. Сразу после этого она познакомилась с дизайнером Риккардо Тиши, который пригласил ее принять участие в показе Givenchy. Потом последовали шоу Lanvin, Chanel, Miu Miu, Fendi, Max Mara, Pollini, Michael Kors, Marc Jacobs и Zac Posen.

За прошедшие десятилетия она не стала менее востребованной (несмотря на признание в алкогольной зависимости), звезда продолжает сниматься для рекламных кампаний и обложек Vogue, а также посещать светские мероприятия.

[b]Личная жизнь

Модель с 2010 по 2015 год была замужем за актером Дэвидом Уоллиамсом. У бывших супругов есть сын — Альфред. Уже два года модель встречается с девелопером Дэвидом Гривсоном. В феврале Лара даже намекнула на скорую свадьбу. Пара познакомилась в январе 2018-го в приложении Tinder.

Лара Стоун с возлюбленным[b]

[b]Миранда Керр, 37 лет

Миранда Керр начала карьеру модели еще в 13 лет, однако мировая известность пришла к ней в 2007 году, когда она стала первым «ангелом» Victoria’s Secret из Австралии. Ее открытая улыбка с ямочками на щечках, подтянутая фигура и невероятная работоспособность вскоре обеспечили ей попадание в список самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes.

В последние годы звезда не появляется на подиуме и в рекламных кампаниях, она сосредоточилась на развитии своего бренда по уходу за кожей Kora Organics.

[b]Личная жизнь

С 2010 по 2013 год Миранда была замужем за актером Орландо Блумом, от которого у нее есть сын Флинн. В 2017-м модель сыграла свадьбу с миллиардером Эваном Шпигелем, основателем приложения Snapchat. Они воспитывают двоих сыновей: Харта и Майлза.

[b]Шанель Иман, 29 лет

Иман подписала контракт с Ford Models в возрасте 12 лет и на протяжении 2000-х участвовала в шоу Versace, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и многих других.

В 2018 году звезда решила завершить карьеру, сосредоточиться на воспитании детей и своей благотворительной деятельности. Она помогает открывать начальные школы в Африке и выступает за то, чтобы все дети имели возможность получить образование.

[b]Личная жизнь

В 2018-м Шанель вышла замуж за ресивера футбольной команды «Нью-Йорк Джайентс» Стерлинга Шепарда. У супругов есть две дочери — Кали Клей и Кэсси Сноу Шепард.

[b]Карли Клосс, 27 лет

Клосс стала сниматься для рекламных кампаний 14 лет, а после подписания контракта с Next Model Management стала участвовать и в показах. В свой первый сезон она вышла на подиум рекордные 64 раза! Карли была лицом Estée Lauder, L’Oreal Paris, Victoria’s Secret, Donna Karan и Swarovski.

В 2015 году звезда, слывущая интеллектуалкой среди моделей, запустила Kode with Klossy, ежегодную стипендиальную программу для молодых девушек, интересующихся программированием. Она сама когда-то училась этому в свободное от съемок время. В мае Карли анонсировала бесплатную двухнедельную программу, предназначенную для девочек в возрасте от 13 до 18 лет, по созданию приложений. В 2016 году дизайнер Майкл Корс даже вручил премию Michael Kors Award за выдающуюся общественную деятельность модели.

[b]Личная жизнь

В 2012 году Клосс начала встречаться с бизнесменом и инвестором Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера (зятем Дональда Трампа). Они поженились в октябре 2018 года. На второй, неформальной церемонии в Вайоминге присутствовали только родные и самые близкие друзья, среди которых Даша Жукова, Орландо Блум, Кэти Перри, Дерек Бласберг и Диана фон Фюрстенберг.