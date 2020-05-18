Стоимость нефти WTI поднялась выше $30 впервые с 17 марта

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Sue Ogrocki/Reuters

Цена июльских фьючерсов нефти марки WTI оказалась выше отметки в $30 впервые с 17 марта этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 1.01 мск стоимость нефти этой марки увеличилась на 1,80%, достигнув $30,05 за баррель.

В свою очередь, повышение стоимости июльских фьючерсов на нефть марки Brent составляло 0,12%. Она возрастала до $32,89 доллара за баррель.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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