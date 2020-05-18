Red Wings приобретет до 60 самолетов SSJ100

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Самолет авиакомпании «Red Wings» в аэропорту Домодедово, 2015 год

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская авиакомпания Red Wings до 2024 года приобретет до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.

До 2024 года Red Wings также планирует приобрести 16 самолетов МС-21.

Борисов добавил, что одновременно в компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта.

«Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным», — заключил вице-премьер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 15 миллиардов за отечественное: SuperJet русифицируют

Источник