СМИ: В Турции против мэра Стамбула было инициировано почти 30 расследований

Sözcü напоминает, что Имамоглу, будучи основным кандидатом от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), одержал победу на прошлогодних выборах мэра с небольшим отрывом. Однако правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана подала апелляцию в Верховный избирательный совет (YSK), заявив о фальсификации результатов и совет 6 мая 2019 года назначил повторное голосование.

«После спорного аннулирования местных выборов в Стамбуле инспектор Ариф Йылдырым и около 20 коллег по приказу Министерства внутренних дел начали «специальное расследование», касающееся деятельности муниципалитета Бейликдюзю в период с 2012 по 2019 годы», — пишет Sözcü.

Следует отметить, что инспектор Йылдырым выступал в качестве кандидата от ПСР в южной провинции Мерсин во время выборов 2015 года, сообщает издание.

Ранее 18 апреля МВД начало расследование в отношении Имамоглу и мэра Анкары Мансура Яваша в связи с муниципальными кампаниями по оказанию помощи уязвимым слоям населения в условиях COVID-19, инициированными их муниципалитетами.

Добавим также, что МВД 31 марта заблокировало муниципальные кампании после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал общенациональную кампанию по сбору средств, чтобы помочь гражданам с низкими доходами во время вспышки. Эрдоган обвинил управляемые оппозицией муниципалитеты в попытке сформировать параллельное государство путем проведения благотворительных акций.