Роспотребнадзор: Рост распространения коронавируса в России остановлен

По всей РФ стабилизировалась ситуация с коронавирусом, рост заболеваемости удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали и к которому двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Поповой, день ко дню почти не наблюдается прироста заболевших. «Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, — и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — заключила глава ведомства.

Напомним, в 85 регионах России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 9 709 и составило 281 752 человека. Выздоровели 4 207 пациентов с коронавирусом, всего выписаны 67 373 гражданина. Скончались 94 инфицированных, за все время умер 2 631 больной.