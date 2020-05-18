Прислушиваться к своему мозгу — мудрости нейролингвиста Татьяны Черниговской

Мозг человека все еще остается одной из самых таинственных вещей на планете, и он не перестает ставить перед учеными новые и непростые вопросы. Доктор биологических наук и ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Владимировна Черниговская посвятила свою жизнь изучению этой удивительной части человеческого тела и может хотя бы немного приоткрыть завесу тайны, окутывающей этот сложный орган.

Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Наталья Бехтерева написала незадолго до ухода в лучший мир научную работу «Умные живут долго».

Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать — вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде.

Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Наталья Бехтерева написала незадолго до ухода в лучший мир научную работу «Умные живут долго».

Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать — вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде.

Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная работа для мозга — это лекарство.

Великая литература, особенно великая поэзия, ярко демонстрирует возможности языка, которыми люди просто не хотят пользоваться. Язык невероятно богат, но это лишь инструмент. Мощнейший инструмент, на котором нужно учиться играть.

Мозг — это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований: кто чей — это отдельный вопрос.Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто ж в итоге приминает решение: человек или его мозг?

Действительно пугающая мысль — а кто на самом деле в доме хозяин? Их слишком много: геном, психосоматический тип, масса других вещей, включая рецепторы. Хотелось бы знать, кто это существо, принимающее решения. Про подсознание вообще никто ничего не знает, лучше эту тему сразу закрыть.

То, что мозг оказался у нас в черепной коробке, не дает нам право называть его «мой». Он несопоставимо более мощный, чем вы. «Вы хотите сказать, что мозг и я — это разное?» — спросите вы. Отвечаю: да. Власти над мозгом мы не имеем, он принимает решение сам. И это ставит нас в очень щекотливое положение. Но у ума есть одна уловка: мозг сам все решения принимает, вообще все делает сам, но посылает человеку сигнал — ты, мол, не волнуйся, это все ты сделал, это твое решение было.

Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна. Так какие у нас с вами основания считать, что то, что сейчас происходит, реально, а не находится внутри нашей галлюцинации?

Открытие нельзя сделать по плану. Правда, есть существенная добавка: они приходят подготовленным умам. Понимаете, таблица Менделеева не приснилась его кухарке. Он долго работал над нею, мозг продолжал мыслить, и просто «щелкнуло» во сне. Я так говорю: таблице Менделеева страшно надоела эта история, и она решила ему явиться во всей красе.

Сейчас мы точно знаем: гением можно только родиться. Другой вопрос, что, родившись гением, можно им не стать.

Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и т. д., все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы.

Если тебе скучно жить — ты совсем дурак.

У творцов действительно другие мозги: данные томографов показывают, что некоторые его части у них работают более активно, чем у остальных людей. Я уверена, что каждого маленького ребенка нужно учить музыке, потому что это тонкая изысканная настройка нейронной сети — и неважно, станет он профессионалом или нет.

Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Книга, которая, может быть, для кого-то легкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете. Значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где неясно, что хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят работой.

Мозг — это сети, пульсирующие сети. Там нет «мест», где отдельно работает что-то одно. Поэтому даже если бы мы нашли в мозгу зоны жертвенности, любви, совести, это нам никак не облегчило бы жизнь.

Люди делятся на тех, у кого нет вообще никакого темпа, и на тех, у кого темп высокий.

Мозг людей, знающих больше одного языка, имеет преимущество перед мозгом тех, кто знает только один. Учить языки полезно для развития мозга, и это тоже один из способов «отодвинуть Альцгеймера».

Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия — прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идет, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет.

Я вечно пугаю всех тем, что недалеко то время, когда искусственный интеллект осознает себя как некую индивидуальность. В этот момент у него появятся свои планы, свои мотивы, свои цели, и, я вас уверяю, мы не будем входить в этот смысл.