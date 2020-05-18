Бельгийские медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Врачи и медсестры возмущены отношением властей и требуют доплат за работу в условиях эпидемии COVID-19

Не только российские власти начинают терять уважение в глазах медработников в условиях эпидемии коронавируса. В благополучной европейской Бельгии врачи устроили молчаливую акцию протеста во время визита премьер-министра Софи Вильмес в больницу Сен-Пьер.

Медработники выстроились вдоль подъездной дорожки к больнице. По мере проезда кортежа премьера они поворачивались к нему спиной.

Таким образом сотрудники больницы выразили свое недовольство тем, как власти организовали работу системы здравоохранения Бельгии в условиях коронавируса. Представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт заявил, что сотрудники больницы требуют финансовую компенсацию или повышение зарплаты за прошедшие два месяца работы. Медики также высказали претензии к указу правительства об обязательном выходе на сверхурочную работу при необходимости.

Но премьер как будто не заметила недовольства медиков. После поездки в больницу Вильмес написала в своем Twitter: «Это был важный диалог для меня и медперсонала. Мы обсудили все насущные темы, включая их состояние здоровья, степень нагрузки, повышения и финансирование здравоохранения».

Терять терпение начинают и российские медики, работающие с зараженными коронавирусом. Они записывают видеообращения к руководству страны, в которых жалуются на отсутствие обещанных доплат. Сотрудники скорой выкладывают в сеть скрины своих зарплатных ведомостей за апрель, в который фигурируют смешные суммы дополнительных выплат — в районе 250 рублей.