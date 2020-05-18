История «железного» Лева Москалёва-борца из СССР

Мы часто слышим от старшего поколения истории, которые начинаются со слов: «А вот раньше…». Истории как правило о том, что раньше люди были крепче морально и физически, не паниковали по пустякам, а выходили и делали. И если в юности к этому относишься скептически, то с годами начинаешь осознавать, что раньше люди и правда были словно из стали.Советский борец Лев Москалёв как раз из таких. Железных.

Спасение от туберкулёза

Москалёв с детских лет обожал копаться в велосипедах и машинах. У него были по-настоящему золотые руки. Ещё будучи школьником, он помогал ремонтировать автомобили, а в 16 лет он уже работал механиком в велосипедной секции. Забавно, что при всех своих технических умениях он очень плохо на тех же велосипедах катался. Даже девчонки его обгоняли!Одной из главных причин слабости в спорте были проблемы со здоровьем. Когда Лев учился на третьем курсе института механизации сельского хозяйства, то весил всего 48 кг. Дело в том, что парень с детства состоял на учёте в туберкулёзном диспансере. Мы все сейчас поставили жизнь на паузу из-за коронавируса, а ведь в середине ХХ века туберкулёз был не менее страшен. У юноши почти все родственники умерли от этой болезни, так и не дожив до старости.А Москалёв смог свой недуг победить. И всё благодаря спорту!

«Какая борьба? Его пальцем нельзя трогать!»

Во время занятий в велосипедной секции его заметил тренер по борьбе Борис Барышев. Заметил по одной единственной причине – Москалёв весил всего 48 кг, а у Барышева в этом весе не было ни одного борца. Тренер долго упрашивал маму Льва и декана факультета, но последний был непреклонен: «Вы что, какая борьба? Его и пальцем нельзя трогать, он даже от физкультуры освобождён», – приводит цитату саратовский клуб ходьбы и бега «Сокол».Однако уговоры увенчались успехом. Тренер пообещал, что его подопечному даже не придётся бороться: нужно просто выйти на ковёр, пожать руку сопернику, а потом сослаться на травму. План должен был сработать. Но когда Лев вышел на ковёр, всё пошло по другому сценарию.

«Да я его завалю»

Несмотря на слабую физическую подготовку, Москалёв был парнем амбициозным. Все ждали, что он откажется от схватки, как и было задумано, но он внезапно бросил в сторону тренера совсем неожиданное: «Да я его завалю». Льва пытались остановить, но он был уже настроен на бой.

Соперник был подготовлен отлично. Итог – поражение на первых же секундах, травма ключицы и сломанная рука. Через несколько секунд парень потерял сознание.Тренеру надо было как-то объяснить произошедшее декану и маме Льва. Он ведь обещал им, что с молодым человеком ничего не случится, а в итоге он привёз назад еле живого студента, который, к слову, всё ещё стоял на учёте по туберкулёзу. Удивительно, но Барышеву удалось не только объясниться, но и договориться о дополнительных занятиях с болезненным пареньком.

Все отжимаются 100 раз, он — 500

Он взял его под своё крыло и сделал из 48-килограммового человека уникального спортсмена и чемпиона. Лев стал мастером спорта не только по вольной борьбе, но и по греко-римской, а также по самбо и дзюдо. В вольной борьбе и самбо он многократно выигрывал чемпионат СССР.Особого секрета успеха у Москалёва не было: он просто очень много тренировался. Когда все отжимались 100 раз, он делал это 500 раз. И даже туберкулёз под таким напором отступил, хотя врачи в один голос говорили, что тяжёлые физические нагрузки молодого человека погубят.После службы в армии Москалёв на 15 лет остался в Казахстане, где 15 раз подряд становился чемпионом по самбо и вольной борьбе. Да и по возвращению в родной Саратов Лев не забросил любимое дело. Более того, стал просто ездить по городам и боролся со всеми. Просто выписывал на листочек календарь соревнований, садился на мотоцикл и отправлялся в путь.

Таких больше не делают

В 45 лет Лев и не думал останавливаться! Он стал победителем Спартакиады РСФСР по самбо, завершив досрочно все свои поединки с соперниками, которые были как минимум в два раза моложе его. Однажды он вышел на ковёр против призёра Олимпиады в Токио Олега Степанова, который к тому же был восьмикратным чемпионом СССР. Но вышел конфуз: перечисление титулов Степанова длилось дольше, чем сама схватка. Судьи не решились отдать Москалёву победу после первого же броска, но через минуту всё равно всё было кончено.Даже в 70 лет Москалёв отправился в Лос-Анджелес на чемпионат мира по самбо среди ветеранов. Против него выходили соперники, которым было по 45-50 лет. Казалось бы, какие шансы могут быть у «железного» дедушки? Но шансов, как выяснилось, не было у соперников. Москалёв победил их всех и стал чемпионом мира.Лев Москалёв прожил до 80 лет и оставался преданным спорту до самого конца.Да, таких людей больше не делают!Александр Говоров