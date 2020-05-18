Covid-19 — легкое заболевание, не опаснее гриппа для населения

Профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис объясняет в интервью CNN, что COVID-19 является «широко распространённым и лёгким заболеванием» не опаснее гриппа для населения в целом, а постояльцев домов престарелых и пациентов в больницах необходимо дополнительно защитить.Стэнфордский профессор Скотт Атлас объясняет в интервью CNN, что «идея остановить COVID-19 создала катастрофическую ситуацию в сфере здравоохранения». Эта болезнь «в целом лёгкая», но возникли иррациональные страхи. Он добавляет, что нет «абсолютно никаких оснований» для массового тестирования населения, которое имеет смысл только в больницах и домах престарелых. Профессор Атлас написал статью в конце апреля под названием «Данные здесь. Прекратите панику и тотальную изоляцию», которая собрала более 15000 комментариев.Эпидемиолог доктор Кнут Витковский объясняет в новом интервью, что опасность COVID-19 сравнима с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран еще до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб. Наиболее важной мерой является защита домов престарелых. По словам доктора Витковского, заявления Билла Гейтса о COVID-19 «абсурдны» и «не имеют ничего общего с реальностью». Доктор Витковский считает, что в вакцинации от COVID-19 «нет необходимости», а модель британского эпидемиолога Нила Фергюсона называет «полной неудачей».Немецкий вирусолог Хендрик Штреек излагает окончательные результаты своего исследования антител. Верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%, вероятнее, она находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. Средний возраст умерших с положительным результатом теста составил около 81 года.Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом интервью, что политики и СМИ проводят «невыносимое запугивание» и «безответственную дезинформацию» населения. По словам профессора Бхакди, маски на лицах в целом не нужны и могут фактически быть вредными «сборниками патогенов». Нынешний кризис был организован политиками и имеет мало связи с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не отвечала за свои неверные решения». (Примечание: видео было временно удалено YouTube).В другом интервью (рус) профессор Бхакди выразил недоумение тем, как легко люди в Германии расстаются со своей свободой и правами. Ранее он написал открытое письмо канцлеру Меркель.В новом интервью главный инфекционист Швейцарии доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей в статистике, умерли не только от COVID-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов (архив).

Медицинские исследования

Новый обзор существующих исследований ПЦР и антител показывает, что среднее значение летальности COVID-19 (IFR) составляет около 0,2% и, таким образом, находится на уровне сильного гриппа.Новое исследование антител у доноров крови в Дании показало очень низкую летальность COVID-19 (IFR) 0,08% для лиц в возрасте до 70 лет.Новое исследование антител в Иране, одной из первых и наиболее пострадавших от COVID-19 стран, также показало очень низкую летальность от 0,08% до 0,12%.Новое японское исследование антител приходит к выводу, что примерно в 400–800 раз больше людей контактировали с новым коронавирусом, чем считалось ранее, но симптомов не было или почти не было. До сих пор Япония провела довольно мало тестирований.Новое немецкое исследование с участием ведущего вирусолога Кристиана Дростена показывает, что около трети населения уже имеет некоторый клеточный иммунитет к новому коронавирусу, предположительно, благодаря контакту с ранее существовавшими коронавирусами (вызывающими ОРЗ). Этот клеточный иммунитет, предсталенный так называемыми Т-лимфоцитами, значительно сильнее, чем обусловленный антителами, и может частично объяснить, почему у многих людей симптомы COVID-19 не проявляются.В тюрьме американского штата Теннесси только у двух из 1349 человек с положительными результатами теста были какие-либо симптомы.На французском авианосце «Шарль де Голль» до сих пор не погиб ни один из 1046 моряков с положительными результатами тестов. На американском авианосце «Теодор Рузвельт» умер один из 969 моряков с положительными результатами (предшествующие заболевания и точная причина смерти неизвестны). Это дает летальность от 0 до 0,1% для этой группы населения.Многие СМИ сообщили о якобы «повторных заражениях» уже выздоровевших людей в Южной Корее. Однако исследователи пришли к выводу, что все 290 подозреваемых были с ложноположительными результатами тестов, реагировавших на «незаразные вирусные фрагменты». Это еще раз подчеркивает известную ненадежность тестов ПЦР на вирусы.Обширный обзор литературы, проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.

Другие события

Очередная пугающая новость СМИ доводит, что из-за COVID-19 всё больше детей приобретают так называемую болезнь Кавасаки (воспаление артерий). Тем не менее, Фонд Kawasaki Disease в Великобритании выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что в настоящее время регистрируется снижение, а не рост заболеваемости данным недугом, и что из немногих зарегистрированных случаев только около половины дали положительный результат на коронавирус.В открытом письме министерству здравоохранения французский врач говорит о COVID-19 как о «самом большом мошенничестве в области здравоохранения в 21 веке». Французский доктор утверждает, что опасность заражения вирусом для всего населения соответствует гриппу, а последствия изоляции более опасны, чем сам вирус.Во Франции обнаружилось, что пациент с COVID-19 лечился в конце декабря 2019 года, на месяц раньше предполагаемого появления вируса в стране. Мужчину лечили от пневмонии, связанной с гриппом. Этот случай показывает, что новый вирус прибыл в Европу раньше, чем предполагалось, или что он не так нов, как предполагалось, или что результат теста оказался ложноположительным. Кроме того, неясно, страдал ли давно поправившийся пациент от вируса гриппа, или коронавируса, или того и другого.В Танзании продемонстрировали ценность тестирования на COVID-19. Коза, птица и плод папайи дали положительный результат и подлежат изоляции либо госпитализации. А машинное масло и некоторые животные могут продолжать жить обычной жизнью (результат отрицательный). Окончательный вердикт плоду хлебного дерева лаборатория установить не смогла (видео).Главный психиатр Швейцарии ожидает резкого увеличения психологических расстройств и более 10000 дополнительных самоубийств по всему миру из-за глобальной изоляции и безработицы.Так называемый коэффициент репродукции, который указывает на распространение COVID-19, все больше становится политической проблемой. Однако это не меняет фактов: пик распространения уже был достигнут в большинстве стран до карантина, а коэффициент репродукции упал до или ниже единицы. Следовательно, изоляция была эпидемиологически ненужной.Клиническая картина и группы риска COVID-19, вероятно, обусловлены задействованием клеточных рецепторов ACE2 в бронхах, лёгких, сосудах, кишечнике и почках. Однако другие коронавирусы, в частности NL63, также используют рецепторы ACE2. Поэтому некоторые исследователи ожидают, что новый коронавирус также будет рассматриваться в среднесрочной перспективе как типичная ОРВИ.Точное происхождение нового коронавируса до сих пор не доказано. Первоначальным объяснением была естественная передача и мутация. Но вирусологическая лаборатория в Ухане продолжала начатую в США (вопреки запрету на подобные исследования) успешную научную работу по созданию химеры, т.е. коронавируса летучих мышей, способного заражать людей. Директор лаборатории говорит, что новый вирус не соответствует исследованным ими коронавирусам. Не все аналитики находят её слова убедительными, а некоторые специалисты считают искусственное происхождение нового вируса возможным. Можно лишь утверждать, что новый коронавирус точно не является типичным готовым биологическим оружием ввиду возрастного профиля смертности и уровня летальности (тут не точный перевод абзаца SPR – vaccine.wiki).Исполнительный директор ВОЗ недавно высоко оценил Швецию как успешную модель реакции на СOVID-19. По его словам, Швеция успешно проводила свою политику в области здравоохранения «в партнерстве с населением». Ранее иностранные СМИ и политики в течение нескольких недель подвергали жесткой критике Швецию за ее фривольный подход к COVID-19.

Беларусь

Беларусь, единственная европейская страна не отменившая даже массовые мероприятия, избрала наиболее либеральную стратегию в отношении COVID-19. При этом протестировано более 2% населения страны. Люди с положительным тестом обязаны изолироваться. Отслеживаются контакты заражённых. На 6 мая в стране сделано 220045 тестов, из них 19255 дали положительный результат (8,8%), госпитализировано 14755, выздоровело 4388, умерло 112 человек. Критики власти считают эти данные заниженными.По данным ООН Беларусь была хорошо готова к кризису, имея 41 врача на 10000 населения, 114 медсестер (включая акушерок) и 110 больничных коек. Средний уровень самых развитых стран: 30 врачей, 81 медсестра и 55 коек. В стране также относительно большое количество аппаратов ИВЛ и развита эпидемиологическая служба.ЕС выделил 3 млрд. евро для стран-соседей на борьбу с COVID-19, предусмотрев для Беларуси 60 млн. из этой суммы. Однако европейские чиновники заявили, что страна получит их только в случае исполнения рекомендаций ВОЗ. В итоге, деньги обошли Беларусь стороной. Похоже на шантаж.Последние недели СМИ акцентировали внимание на городе Столбцы и называли ситуацию там «катастрофической», с огромным количеством умерших. Однако, главный врач районной больницы призвала в интервью прекратить эти манипуляции и привела данные по району. За 4 месяца текущего года в районе умерло на 7 человек меньше, чем за такой же период прошлого года (247 против 254). Если взять только апрель, то ситуация не изменилась – тоже 63 смерти. За всё время умерло 7 человек с положительным тестом на COVID-19, из них 5 от болезней кровообращения, 1 от болезни почек и 1 от заболевания органов дыхания.

Великобритания

Общая смертность от всех причин в Великобритании сейчас на уровне пяти сильнейших волн гриппа за последние 25 лет. Пик ежедневной смертности в больницах был достигнут 8 апреля. Англия: смерти с позитивным тестом в больницах (NHS)Новые статистические данные показывают, что в середине апреля из примерно 12000 дополнительных смертей около 9000 были «связаны с коронавирусом» (включая «подозреваемые случаи»), но около 3000 не были «связаны с коронавирусом». Из общего числа около 7300 смертей в домах престарелых только около 2000 были «связаны с коронавирусом». Вне зависимости от «связи с коронавирусом» неясно, от чего на самом деле умерли эти люди. Поэтому Ассоциация британских патологоанатомов призвала к «систематическому анализу истинных причин смерти».Временные больницы в Великобритании до сих пор оставались практически пустыми. Подобная ситуация уже наблюдалась в Китае, США и многих других странах.В конце апреля стало известно, что блокировка, по-видимому, не была, как официально заявлено, рекомендована ни одной научной комиссией, а высокопоставленный правительственный советник «надавил» на учёных.Питер Хитченс: Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей. «Если вы не отстаиваете свою основную свободу – ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда. И это ещё не всё, что вы потеряете. Посмотрите на цензуру интернета, которая распространяется как мрачное пятно, гибель парламента, превращение полиции в правительственную армию».

США

Последний отчет CDC США показывает, что частота госпитализаций с COVID-19 находится на уровне сильных волн гриппа для пожилых людей, немного выше для взрослых и намного ниже для детей.Видео: медсестра из Нью-Йорка в драматичном видео заявила, что город «убивает» пациентов с COVID-19, помещая их на аппарты ИВЛ и разрушая их лёгкие. Использование ИВЛ вместо кислородных масок осуществляется «из-за боязни распространения вируса». «Это фильм ужасов», «не из-за болезни, а из-за борьбы с ней», объяснила медсестра. Эксперты с марта предупреждают об опасности интубации пациентов с COVID-19.Доктор Даниэль Мерфи, глава отделения неотложной помощи в оказавшейся под давлением COVID-19 больнице Нью-Йорка, рекомендует быстро прекратить изоляцию. По его словам, волна заболеваемости достигла своего пика ещё 7 апреля. COVID-19 – это серьёзное дело, но страх перед ним преувеличен, так как подавляющее большинство населения болеет легко. В настоящее время его наибольшую обеспокоенность вызывает резкое снижение уровня ухода за пациентами, нуждающимися в неотложной помощи, и детьми из-за блокировки и широко распространённого среди населения страха.Видео: Руководители похоронных бюро в Нью-Йорка заявили, что в настоящее время «COVID-19» написано «во всех свидетельствах о смерти» (о подозреваемых случаях), независимо от того, был ли тест. Многие люди умирают дома, и зачастую точная причина смерти не проверяется. Директора заявили, что статистика COVID-19 завышена по политическим или финансовым причинам.Директор Департамента здравоохранения штата Иллинойс подтвердила, что даже смертельно больные люди, которые явно умирают по другой причине, но имеют положительный результат на коронавирус до или после смерти, регистрируются как случаи смерти от COVID-19.Из-за карантина 30 миллионов человек в США уже обратились за пособиями по безработице к концу апреля. Это значительно больше, чем Международная организация труда прогнозировала для мира в целом.Босс Tesla Илон Маск назвал калифорнийские меры против коронавируса «фашистскими». Он объяснил, что «принудительное заключение» людей в их домах нарушает все их конституционные права.Видео: в Висконсине матери пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (читать дальше).Женщина узнала из новостей, что погибла вместе с семьёй от COVID-19. Оказалось, что её семейную фотографию использовал производитель медицинских масок для рекламы посредством манипулирования страхом населения перед коронавирусом.Видео: случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.

Германия, Шейцария, Австрия

Общая смертность с начала года в Швейцарии остается в пределах нормального сезона гриппа и намного ниже сильной эпидемии гриппа 2015 года.Швейцарские вооруженные силы начали тестировать приложение для отслеживания контактов, которое должно быть представлено 11 мая в сотрудничестве с Google и Apple. Между тем, швейцарский «офис защиты данных» заявил: «Если приложение отслеживания контактов подходит и необходимо, оно не обязательно должно быть добровольным».В Берне митинг (около 400 человек) против ограничения конституционных прав был разогнан полицией.Австрийский канцлер Курц в марте потребовал, чтобы население «больше боялось» инфекции или смерти родителей, бабушек и дедушек. Ранее уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха.Открытое письмо с около 5000 подписей от людей старше 64 лет требует: «Коронавирус: не защищайте нас такой ценой! Позвольте нам самим решать за себя!» Для защиты групп риска основные права всего общества не должны нарушаться, – утверждают авторы.В Австрии (а возможно, и в других странах) поцелуи между влюблёнными, не живущими вместе, по-прежнему запрещены. Это распространяется как на общественные места, так и на их собственные квартиры, – пояснил министр здравоохранения Австрии.Немецкий адвокат в настоящее время подает иски в несколько судов против правительственных коронавирусных мер, поскольку они являются «явно неконституционными».Видео: В Германии в последнее время было несколько случаев серьёзного применения силы полицией. Молодая женщина была жестоко схвачена несколькими полицейскими во время шоппинга, так как она, очевидно, «приблизилась на 20 см.» к полицейской. Другой женщине на митинге полиция запрещала держать конституцию перед собой, поскольку это было «незаконным политическим сообщением». Организатор мирного митинга в Берлине также был довольно жёстко арестован. Даже пожилые женщины столкнулись с непропорциональной полицейской реакцией.

Дома престарелых

В Европе и Америке дома престарелых играют абсолютно ключевую роль в смертности COVID-19 (от 30% до 70% всех смертей). Они нуждаются в адресной защите и не получают выгоды от общего карантина.При этом реальные причины смерти в основном не устанавливаются. В Бельгии около 94% всех случаев смерти в домах престарелых являются непроверенными «предполагаемыми случаями». Во Франции как только в доме престарелых возникает «подозреваемый случай» заражения (например, из-за кашля), все случаи смерти считаются «предполагаемыми смертями от COVID-19», а как только появляется положительный тест (даже без симптомов), все случаи смерти считаются «подтвержденными случаями смерти COVID-19».В Германии подопечным домов престарелых запретили выходить на свежий воздух и общаться с родственниками.Положительный тест иногда приводил к панике. В одном канадском доме престарелых сотрудники бежали в страхе перед коронавирусом, что привело к трагической гибели 31 подопечных из-за отсутствия медицинской помощи.Бывший журналист New York Times Алекс Беренсон: «Давайте будем честны: тот факт, что случаи смерти в домах престарелых не стоят каждый день в центре внимания элитных СМИ, говорит о приоритете СМИ вселять страх, а не вести здоровую политику информирования».Полный анализ: COVID-19 в домах престарелых.

Другие обновления

Генеральный директор Youtube объявила в интервью, что видеоматериалы о коронавирусе, которые противоречат рекомендациям ВОЗ или национальных органов здравоохранения, будут удалены. Например, видео двух калифорнийских врачей скорой помощи, которое просмотрели более пяти миллионов человек, было удалено. Аналогичным образом, упомянутое выше интервью с профессором Сухаритом Бхакди было по крайней мере временно удалено.В американском журнале The Atlantic два профессора права написали статью под названием: «Речь в Интернете никогда не вернется в нормальное русло. В дебатах о свободе против контроля над глобальной сетью Китай был в основном прав, а США ошибались».Матиас Дёпфнер, генеральный директор Axel Springer и один из самых влиятельных медиа-менеджеров в Германии, призывает к «отмежеванию от Китая» и укреплению трансатлантического альянса с США в связи с кризисом COVID-19.Washington Post: «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.Оглядываясь назад: Вудсток проводился в разгар пандемии. О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (подробнее).

СМИ

Многие люди шокированы сомнительными запугивающими сообщениями о COVID-19 в СМИ. Очевидно, что это не «обычные репортажи», а классическая и массовая пропаганда, которая обычно используется в контексте военной агрессии или терроризма.SPR ранее изобразил в инфографике сети СМИ, ответственные за распространение такой пропаганды в США, Германии и Швейцарии. Даже якобы «открытая» Википедия является частью этой геополитической медийной структуры.Политическая позиция и отношение к власти различных СМИ прошли сравнительный анализ в работе SPR «Навигатор СМИ», который может быть полезен при оценке текущих репортажей о COVID-19 различных СМИ.Если, например, по телевизору видны изображения солдат в защитных костюмах, дезинфицирующих целые улицы, это не доказывает опасность коронивируса, а скорее, как мягко сказал профессор Гизеке, доказывает бесполезную «политическую активность». Или, как сказали бы другие: пропаганду.

Массовая слежка

Безусловно, самым значимым и, с точки зрения гражданского общества, наиболее опасным событием в ответ на коронавирус является явная политическая попытка расширения массового надзора и контроля над обществом. В этом контексте осведомитель АНБ Эдвард Сноуден предупредил о формирования «архитектуры угнетения».Гриппоподобный коронавирус служит поводом или предлогом для внедрения стратегических мер по расширению мониторинга и контроля над всё более тревожным населением. Наиболее важные инструменты, которые в настоящее время обсуждаются правительствами, включают:

Внедрение приложений для «отслеживания» контактов в обществе. Создание подразделений по розыску и изоляции граждан. Внедрение цифровых биометрических паспортов для контроля и регулирования участия людей в социальной и профессиональной деятельности. Расширенный контроль поездок и платежных операций (в т. ч. отмена наличных денег). Создание правовых основ для принудительного медицинского вмешательства со стороны правительств или корпораций посредством обязательных прививок.

В США бывший президент Билл Клинтон обсудил создание национальной сети «следящих за контактами» с губернаторами различных штатов. Затем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что вместе с миллиардером и бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом он создаст «армию отслеживания контактов», включающую до 17000 следящих для Нью-Йорка.Между тем, в Великобритании и многих других странах правительства призывают ввести биометрические «паспорта иммунитета» и представить их как якобы «единственный выход» из политически мотивированной блокировки населения. Британский институт Тони Блэра призвал к «расширению технологичного надзора» для «борьбы с коронавирусом».В США компания по анализу данных Силиконовой долины Palantir должна сыграть ключевую роль в создании платформы данных для мониторинга (уже убывающего) распространения коронавируса. Palantir известен своими ИТ-проектами со спецслужбами и военными и был основан американским миллиардером и сторонником Трампа Питером Тилом.В Израиле мониторинг контактов гражданского населения осуществляется внутренней разведывательной службой Shin Bet с использованием программ от пресловутой NSO Group, известной своим шпионским программным обеспечением, используемым для мониторинга гражданских активистов и правозащитников по всему миру.Такие страны, как Россия и Китай, также хотят значительно расширить наблюдение за населением в ходе «кризиса COVID-19», и скорее всего, сделают это независимо от США.Идея об использовании пандемии для расширения контроля над населением не нова: еще в 2010 году Фонд Рокфеллера и Глобальная деловая сеть описали подобный сценарий в документе «Сценарии для будущего технологии и международного развития»Более 500 учёных предостерегают человечество от «беспрецедентного наблюдения за обществом» с помощью сомнительных приложений для отслеживания контактов.Университет Джона Хопкинса находится в центре управления пандемией COVID-19 и внёс большой вклад в глобальную эскалацию с помощью вводящих в заблуждение диаграммам и данных (вроде онлайн-калькулятора смертей). Он принимал участие в операциях и симуляциях пандемии, в т.ч. симуляции пандемии коронавируса осенью 2019 года «Событие 201».Основатель Microsoft Билл Гейтс, самый важный частный спонсор ВОЗ, проектов в области вакцин и биометрической идентификации, еще в 2003 году финансировал Глобальную программу здравоохранения Совета США по международным отношениям, которая исследует, как политика здравоохранения влияет на геополитику и как она может использоваться для достижения геостратегических целей.