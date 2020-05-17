Бывшего водителя трамвая Барнаула отправили колонию 12 за жестокое убийство двух девушек

Стражи порядка и осужденный во время следственного эксперимента

В суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего водителя трамвая из Барнаула, связанного с двойным убийством 26-летней давности. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина попался на наркотиках, но в ходе расследования удалось раскрыть обстоятельства гибели двух девушек в начале 1990-х годов.

По данным источника, правоохранители приметили барнаульца в сентябре прошлого года и заподозрили его в сбыте наркотиков. При задержании у него обнаружили запрещенные к распространению вещества. Оказалось, что 56-летний мужчина уже был неоднократно судим за кражи. В ходе допроса его знакомые указали, что он может быть причастен к убийству двух женщин весной 1993 года. Тогда сотрудники следкома и полицейские вернулись к расследованию того дела и собрали доказательства его причастности к данным преступлениям. В ходе следствия на его вероятную вину также указали бывшие друг и супруга, а также брат. После этого обвиняемый во всем признался и пояснил, что преступил через закон из корыстных побуждений.

Так, по данным следствия, в 1993 году обвиняемый работал водителем трамвая в Барнауле. В один из вечеров он познакомился с молодой пассажиркой, которую после окончания смены пригласил в дом брата. Он заметил, что девушка носит много золотых украшений и решил их заполучить. Мужчина взял шнур и задушил ее, а тело сбросил в овраг недалеко от Власихинского кладбища. Спустя две недели после этого его друг рассказал о знакомстве с хорошо обеспеченной 23-летней девушкой, у которой в доме есть много ценностей. Они пришли к ней в гости якобы решить некую проблему. Когда друг вышел из комнаты, обвиняемый накинул удавку на шею хозяйки квартиры и также задушил ее. После этого друзья забрали ценности и скрылись. Украденные вещи они продали, а деньги забрали себе.

Дело об убийстве было возбуждено по уголовному законодательству того времени, которые было упразднено еще в 1996 году после принятия УК РФ. Расследование велось по п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц (в редакции Закона РФ от 18 февраля 1993 года №4510-I). Кроме того, мужчину судили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). В итоге барнаулец был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Между тем напомним, что остается нераскрытым другое громкое уголовное дело барнаульского маньяка, который убивал юных девушек. История произошла еще летом 2000 года, когда пропали пять абитуриенток АлтГТУ им. И. И. Ползунова: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Девочкам было по 16-17 лет. Позже в лесополосе были обнаружены педантично разрезанные на квадратики вещи Ксении Киргизовой, которая пропала последней, а еще через месяц в прилегающем к Барнаулу Калманском районе нашли ее останки. Затем обнаружили тела и других абитуриенток.

Основным подозреваемым по делу тогда выступал продавец обуви Александр Анисимов. Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он, в прошлом слесарь, а ныне владелец обувной точки, представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. 45-летнего мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства. В итоге Анисимов написал явку с повинной, но потом безуспешно пытался покончить с собой в камере. Он довел свой план до конца во время следственного эксперимента, где опознавал скупщика золотых вещей с убитых девушек. После его смерти у сотрудников были основания сомневаться в виновности подозреваемого. Об этом, в частности, говорил генерал-майор Николай Турбовец, который в последнее время возглавлял новосибирскую полицию, а ранее занимал пост главы УВД по Барнаулу.