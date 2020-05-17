Директор команды Jumbo-Visma: «Давайте радоваться каждой велогонке, которую сможем провести»

Генеральный директор команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge), который ещё выздоравливает после перенесённого коронавируса, с оптимизмом смотрит в будущее и ждёт начала гонок. Плюгге является членом Ассоциации профессиональных велосипедистов (AIGCP) и постоянно держит связь с UCI и организаторами велогонок и обсуждает с ними перспективу велогонок в новых условиях. О планах на вторую часть сезона Ричард Плюгге рассказал в подкасте Фреда Дрейера (Fred Dreier) на VeloNews.

Ричард Плюгге: «Предложенный UCI календарь даёт необходимые возможности. Для велоспорта очень важно, чтобы мы смогли выступить в этом году. Но придётся принести жертвы.

До того, как я заболел коронавирусом, вместе с командой мы решили, что не будем участвовать в Париж-Ницце, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо. В то время было слишком много неопределённости и неизвестности, мы мало знали о вирусе, и не были разработаны чёткие процедуры и меры безопасности. В отношении Париж-Ниццы не было гарантий, что организаторы смогут обеспечить безопасность нашего здоровья. Мы правильно решили не стартовать.

Считаю, что проводить велогонки в этом году возможно, но с соблюдением всех протоколов безопасности. Надо как можно больше сократить риски. Каждый, кто принимает участие в гонке, не только гонщики, должны остаться здоровыми. Достичь этого мы можем, только действуя вместе.

Меры, принятые на Париж-Ницце, были шагом в верном направлении при том, что мы знали на тот момент о вирусе. План всегда основывается на текущей ситуации и знаниях. Никто не знает, как вирус будет развиваться. Он может исчезнуть послезавтра, но может остаться на месяцы или вернуться, будучи таким же опасным. Никто не знает.

Обычно в велоспорте задействован большой круг лиц: велогонщики, персонал, организаторы, зрители, журналисты, фотографы и так далее. Считаю, что только при условии сокращения участвующих до абсолютного минимума удастся провести гонки в этом сезоне. Чем меньше людей, тем лучше. Думаем о том, чтобы разделить команду на группы, в которых гонщики будут работать вместе как можно дольше в сезоне.

Также считаю, что всех надо заранее протестировать. И надо будет подумать, как поступить, если появится положительный тест. Поэтому в ближайшие недели мы должны тщательно разработать план с различными сценариями, тестированием, карантином и так далее.

В Германии рестартовала Бундеслига. Это важный тест для нашего спорта. Мы сможем узнать, помогут ли меры и процедуры, проводимые на матчах, или нет, как тестируют игроков, как играют без зрителей. Этот опыт должен показать, возможно ли в будущем провести гонки или нужно будет принять дополнительные меры.

Я рад, что UCI разработали новый календарь. Он очень реалистичный, но надо также принимать во внимание, что всё это может быть окончено за неделю до гонки. Самое главное, чтобы правительства стран, особенно Франции, Испании и Италии, поддержали планы как можно скорее. Мы можем всё рассчитать в деталях, но в конечном счёте наша судьба в руках властей.

Мы настроены положительно. Всё должно получиться, если мы будем строго придерживаться протоколов. Все будут в выигрыше от велогонок, все хотят выступать. Нам нужны гонки. Важно, чтобы они прошли. И все в этом солидарны. Поэтому нам обязательно нужно разработать точный план относительно мер безопасности, план, который мы можем показать властям. Они должны увидеть, что мы нашли способ провести соревнования.

На организацию и планирование требуется время. Нереально всё сделать за один или два дня. Отменить гонку легко, а чтобы её организовать, нужно время. Я рад, что появился календарь, который даёт надежду, и что остаётся много организаторов, которые хотят провести соревнования в этом году. Давайте радоваться каждой гонке, которую сможем провести. Но будем помнить, что ещё могут быть отмены гонок.

И у нашей команды дела не всегда идут легко. Нам тоже пришлось многое менять в планах. У нас хороший, лояльный спонсор, с которым у нас долгосрочные партнёрские отношения. Спонсор продолжает нас поддерживать.

Например, возьмём подготовку к Тур де Франс. Французский Гранд-тур остаётся главной целью для Роглича, Тома и Стевена. Обычно мы несколько месяцев составляли план подготовки, тщательно разрабатывалось всё от тренировочного лагеря на высоте до разведки этапов. Сейчас такой план составить невозможно, потому что границы ещё закрыты. Все планы надо корректировать, но мы вместе. Мы стараемся подготовить себя как можно лучше. И поэтому поводу я не волнуюсь. Наша команда Jumbo-Visma будет готова».

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью Cyclingnews подтвердил, что состав команды на Тур де Франс-2020 меняться не будет: «Тур де Франс остаётся нашей целью. Нам надо посмотреть, как гонщики пройдут через этот период, понять, смогут ли они достичь пика формы на Туре. У нас не будет обычных гонок для подготовки, когда на них можно проследить, как гонщик выступает. Но я уверен, что все будут в отличной форме.

Пока что ничего не решено окончательно, но большая цель в этом году – попробовать выиграть Тур де Франс. Цель не меняется. Учитывая все обстоятельства, я буду очень благодарен, если мы просто сможем принять участие во всех этих прекрасных гонках. Это самое главное.

Считаю, что надо принимать всё, ка есть. Если поездки будут невозможны, надо найти что-то другое, чтобы поддержать форму каждого гонщика. Самое важное, чтобы мы смогли выступить в гонке. Возможно, перед Тур де Франс сможем провести небольшой лагерь, а может, сделаем индивидуальные тренировочные лагеря. Или же у нас не получится провести ни одного лагеря. Надо просто всё это принять. Правила устанавливает правительство».