МИД Ирана предостерег США от преследования идущих в Венесуэлу танкеров

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Carlos Barria/Reuters

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, которые направляются в Венесуэлу. Об этом сообщает ТАССвоскресенье со ссылкой на пресс-службу иранского внешнеполитического ведомства.

Об этом Арагчи сказал послу Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатах в исламской республике.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В письме глава иранского МИД отметил, что «США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства».

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