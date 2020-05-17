Жену президента Албании задержали на акции против сноса Национального театра

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Florion Goga/Reuters

Жену президента Албании Монику Кримади задержали в Тиране на акции протеста против разрушения Национального театра, передает издание Albanian Daily News.

В 2018 году премьер-министр Эди Рама принял решение снести Национальный театр, построенный в столице в 1939 году. Свое решение решение Рама объяснил слишком большими расходами на содержание театра. При этом на его месте премьер планировал построить новый театр.

Это вызвало недовольство жителей столицы, которые утром в воскресенье, 17 мая, окружили театр, выступая против его сноса.

В числе демонстрантов оказалась жена главы государства, член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади.

Она обратилась к прокуратуре Албании с призывом арестовать сотрудников полици, действующих против граждан.

Позднее Кримади и еще несколько демонстрантов были задержаны. По данным издания, супругу президента уже освободили.

Ранним утром 17 мая здание театра было разрушено. Сам президент Или Мета назвал произошедшее «непростительным преступлением».