В Татарстане смягчают ограничения: открываются фитнес-залы и музеи

С понедельника, 18 мая, в Татарстане будет разрешена работа спортивных центров, фитнес-залов и плавательных бассейнов. Заниматься в них можно с персональным тренером при условии, что специалист будет одновременно тренировать одного человека. Об этом говорится в постановлении кабинета министров РТ, опубликованном сегодня.

Документ предусматривает новые послабления режима ограничений, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, завтра могут открыться музеи и библиотеки. Кроме того, разрешаются экскурсии для групп численностью не более пяти человек. В случае, если у экскурсовода есть специальное радиооборудование, численность группы может составлять до 10 человек.

Власти республики допустили проведение тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе.

В постановлении отмечается, что спортивные занятия на открытом воздухе обычным гражданам также разрешены, однако нельзя заниматься на детских игровых и спортивных площадках, расположенных во дворах и парках. Одновременно в тренировке могут участвовать максимум два человека на расстоянии 5 м друг от друга.