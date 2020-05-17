Брат президента Сирии отказался покинуть пост главы компании Syriatel

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Omar Sanadiki/Reuters

Сирийский бизнесмен Рами Махлюф, которого правительство обвиняет в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов в период войны, отказался покинуть пост главы компании сотовой связи Syriatel, передает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление бизнесмена.

«Власти сказали, что лишат Syriatel лицензии и наложат арест на ее счета, если я не сложу с себя полномочий, но я призываю их не идти на такие крайние меры», — заявил Махлюф, отметив, что ранее пошел навстречу требованиям властей, выразив готовность уплатить накопившуюся задолженность по налогам в размере $178 млн.

По мнению бизнесмена, его уход с поста главы Syriatel станет «катастрофой» для компании, которая, как утверждает Махлюф, «успешно работает и приносит на протяжении многих лет прибыль государству».

Рами Махлюф — двоюродный брат президента Сирии Башара Асада. Компания Syriatel, которую он возглавляет, является крупнейшим оператором мобильной связи в Сирии, покрывая 70% данного рынка.

По данным издания, в случае отказа Махлюфа урегулировать проблемы с властями, Syriatel, вероятнее всего, перейдет государству.

4 мая Башар Асад поручил правительству принять меры «против спекулянтов, которые бессовестным путем наживаются за счет населения».

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