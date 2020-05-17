Smeg является европейским лидером в области производства бытовой техники люксового сегмента. Продукция бренда узнаваема во всем мире. Бытовая техника Smeg прекрасно впишется как в квартиру, так и загородный дом. В 1906 году это предприятие удивляла миланскую выставку своей первой кухонной плитой. 1948 год был ознаменован созданием завода Smeg. Прошло меньше десятилетия, как предприятие уже вовсю выпускало различные электроприборы.Любая модель из широчайшего ассортимента компании воплощает определяющие характеристики итальянского дизайна: эксклюзивность, оригинальность и наивысшее качество. Современные бытовые приборы от известных мировых брендов значительно облегчают работу хозяйки и способствуют созданию комфортной и уютной обстановки на кухне. Основное направление многих производителей связано с усовершенствованием приборов и устройств, которые станут надежными помощниками и стильно дополнят дизайн интерьера. Они выпускают огромный ассортимент продукции, которая имеет огромное количество преимуществ. Бытовая техника Smeg обрела популярность, благодаря своему отменному качеству, а также стильному внешнему виду. Компания предлагает потребителям довольно широкий ассортимент техники от варочных панелей, духовых шкафов, холодильников, морозильников до микроволновых печей, кофемашин, чайников и пароварок. Помимо этого, нельзя не отметить функциональность техники, которая неразрывно связана с наилучшими эксплуатационными характеристиками. Это объясняется в первую очередь тем, что в сертифицированных лабораториях грамотно налажен процесс производства, который основывается на основе потребительских предпочтений. В ассортимент продукции SMEG входит МБТ, КБТ, встраиваемая кухонная техника. Также компания занимается производством профессиональной техники для ресторанов, гостиниц и медицинских учреждений.В настоящий момент компания SMEG является одним из крупнейших производителей кухонной бытовой техники во всем мире. Её представительства размещены по всему миру – во Франции, Португалии, США, России, ОАЭ и других странах.