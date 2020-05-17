Изолированные санатории алтайские вахтовики пожаловались голод

Алтайские вахтовики, которые прилетели из Якутии и сейчас находятся в обсерваторе, организованном в санатории «Сосновый бор», пожаловались на маленький размер порций завтрака, обеда и ужина. Как уточняет «Алтайская правда», изолированные жители края направили обращение уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину.

По словам Ларина, жалоба на голод поступила от приехавших с Чаяндинского месторождения, где вахтовым методом трудились 269 жителей Алтайского края. По его словам, сейчас вопрос решен. Изолированные работники якобы наедаются, претензий к сотрудникам санатория нет. С чем была связана ситуация, не поясняется. Возможно, привыкшие к физическому труду вахтовики обычно питаются более калорийно.

Борис Ларин также уточнил, что отправка работников из Алтайского края из Якутии необоснованно затягивалась. «Ускорилась только после наших обращений к руководству коммерческих подрядных организаций Чаяндинского месторождения и в правительство России, в результате которого в течение 10 дней были внесены необходимые изменения в соответствующее постановление», — приводит издание слова омбудсмена.

Напомним, что в конце апреля работники Чаяндинского месторождения в Якутии устроили бунт из-за отсутствия мер защиты от коронавируса со стороны руководства объекта. После этого около 3 тысяч вахтовиков было решено вывезти в свои регионы.

Последняя группа из 80 вахтовиков из Алтайского края, работавших на Чаяндинском месторождении, вернулась в регион вечером 14 мая. В общей сложности тремя рейсами домой прилетели 217 из 269 алтайских работников. 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении. Еще 30 человек являются либо инфицированными, либо с еще не подтвержденным диагнозом.