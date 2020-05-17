На севере Китая стремительно растет число заболевших коронавирусом

По словам местных властей, число заражений на самом деле больше. Информация об инфицировании приходит с разных уголков Китая. Например, отчеты прислали провинции Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь.

Перечисленные провинции находятся на севере страны и находятся по соседству. В Народной больнице города Цитайхэ (провинция Хэйлунцзяна) по состоянию на 7 апреля было 30 больных, тогда как власти знали только о 16 заболевших. Медицинский персонал скрывал реальную информацию.

Из-за сокрытия данных не удалось предотвратить тесные контакты больных людей со здоровыми. Заразилась также жена замдиректора больницы, в результате чего она, а затем и муж были носителями заболевания. Большое количество сотрудников оказались зараженными.

В провинции Шулань оказался пострадавшим район Шулань. Ему присвоили сперва статус региона среднего риска, а затем и высокого. Там было обнаружено 11 новых случаев заболевания. Вновь закрылись школы и целые кварталы. Сейчас проводится расследование с целью выявления нулевого пациента.

В провинции Хубэй, в городе Эчжоу, заразился школьник. Он оказался бессимптомным носителем заболевания. Пока что неизвестно, где парень подцепил вирус, поскольку никуда не выезжал.

Известно три случая смерти школьников после возвращения в школу после карантина. Причина смертей остается загадкой.