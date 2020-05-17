Минобрнауки РФ: Все российские вузы проведут экзамены в дистанционном формате

В этом году во всех российских вузах экзамены пройдут дистанционно. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Да, именно таким образом нацелены все вузы», — цитирует его ТАСС.

По словам Фалькова, если ситуация в регионах будет меняться в лучшую сторону и Роспотребнадзор и главы субъектов дадут соответствующие распоряжения, то студенты вузов смогут вернуться в аудитории.

«Но мы настраиваемся и готовы не то что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно», — добавил министр.

Ранее стало известно, что поступающие в вузы в 2020 году будут сдавать два ЕГЭ вместо трех. Сдача единого государственного экзамена, перенесенного из-за напряженной санитарно-эпидемиологической ситуации, может начаться 19 июня.