Прослушать новость

Остановить прослушивание

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел совещание с представителями бизнеса в формате видеоконференции. Также в совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы поддержки предпринимательства и возможность возобновления деятельности в период распространения COVID-19.

«Впереди ещё несколько дней, мы должны посмотреть, как будет складываться ситуация, — сказал губернатор. — Окончательное решение примем не сегодня, а накануне — исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава».

С понедельника в Подмосковье готовы возобновить работу более 2 тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Здесь занято около 240 тысяч человек. Компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному Правительством Московской области. Если коэффициент заболеваемости в Подмосковье будет снижаться, последуют шаги по снятию ограничений в других отраслях.

«Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно, — сказал Андрей Воробьев. — Президент четко дал понять, что и Правительство РФ, и региональные власти должны предложить понятные, адекватные меры поддержки разным категориям бизнеса».

На реализацию антикризисного плана в регионе предусмотрено более 24 млрд рублей. Системообразующие предприятия могут воспользоваться льготным кредитом под 6%, субъекты малого и среднего бизнеса — субсидией на выплату заработной платы или займом на 1 год по ставке 0% в течение первых 6 месяцев и 4% годовых на оставшийся период, также возможно реструктуризировать имеющиеся кредиты.

По решению Президента все компании из пострадавших отраслей смогут с 1 июня получить кредит с льготной ставкой 2% и госгарантией. Важное условие — сохранить 90% занятости в течение срока действия программы.

Объявлены налоговые послабления. Полностью будут списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за 2 квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и НКО. Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год. Для субъектов малого и среднего бизнеса в любых отраслях снижены страховые взносы с 30% до 15%.

Источник