Сторонник Зеленского призвал вернуть медицину времен СССР

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Михаил Палинчак/Пресс-служба президента Украины/Reuters

Депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину «как во времена Советского Союза». Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.

Парламентарий обвинил экс-главу Минздрава Украины Ульяну Супрун в создании капиталистической системы, которая не смогла укорениться в стране. Поэтому сторонник Зеленского считает самым оптимальным вариантом — вернуть систему времен СССР.

«Пандемия показала, что это лучшая система», — уточнил Шевченко.

По его мнению, Советский Союз смог справиться и с более серьезными пандемиями, поэтому украинской стороне стоит перенять опыт советской медицины.

Всего в стране выявили более 18 тыс. заболевших, выздоровели свыше 5 тыс. человек, а умерли — 514.

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