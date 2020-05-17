СМИ: Леру Кудрявцеву уволили с «НТВ»: телеведущая осталась без работы

Все программы, где Кудрявцева работала ведущей, закрыли из-за нехватки финансирования.

По информации СМИ, телеведущая Лера Кудрявцева вновь потеряла работу. Ведущую шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» уволили с НТВ из-за финансового кризиса на телеканале, а все программы продакшена Тимура Вайнштейна закрыли. Как утверждают источники, все лето НТВ будет показывать старые выпуски шоу, т.к. на съемки новых нет бюджета. Лера Кудрявцева не комментировала свое увольнение, поэтому пока не известно, где телезвезда в дальнейшем будет работать.

Кудрявцева отдала 20 лет телеканалу «Муз-ТВ», но возвращаться туда она точно не будет. А все из-за серьезного конфликта с Арманом Давлетьяровым. Гендиректор канала решил заменить Кудрявцеву на Бузову на ежегодной премии «Муз-ТВ», но заранее об этом телеведущую не предупредил. Лера восприняла этот поступок как предательство и уволилась с телеканала.

«Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — говорила ранее звезда.

К слову, это не единственный скандал, с участием Кудрявцевой за последнее время. В начале мая телеведущая заявила, что намерена остудить у продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина 2,5 млн рублей за клевету. Он утверждает, что в начале своей карьеры блондинка занималась эскортом. Теперь Кудрявцева и Разин будут выяснять отношения в суде.