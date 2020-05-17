Самые богатые люди Нью-Йорка покинули город

После того, как началась пандемия коронавируса, около 5% населения Нью-Йорка покинула город. В их число в основном вошли самые богатые люди. Всего в Нью-Йорке проживает практически 8,5 миллионов человека и 420 тысяч из них покинули пределы города. Это в большинстве богатые люди, которые проживали в элитных районах, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты провели анализ, учитывая геолокацию смартфонов и выяснили, что количество жителей в некоторых из районов Нью-Йорка сократилось практически на 40%. Также удалось установить, что большинство жителей уехали в прибережные районы или же города, расположенные на Восточном побережье. Они попытались скрыться в отдаленных местах, где можно было бы переждать пандемию коронавируса и не заразиться опасным заболеванием. Некоторые из жителей Нью-Йорка отправились в города, расположенные рядом с Нью-Йорком. Из-за этого в несколько раз увеличилась арендная плата за жилье. К примеру, в Хэмптоне она сейчас достигает 30 тысяч долларов за проживание в доме на протяжении двух недель. Около 50% тех людей, которые выехали с Нью-Йорка получают больше 100 тысяч долларов за год. Еще примерно 33% имеют доход выше 200 тысяч долларов. Ким Филлипс-Фейн заявил, что из-за того, что люди делятся на социальные слои, кризис для всех проходит по-разному. Из-за этого нельзя использовать девиз «Мы все в этом вместе», хотя многие повторяют его очень часто. Специалисты говорят о том, что основной причиной переезда такого количества людей стало то, что в элитных районах была заморожена экономическая активность. Объясняется это тем, что именно Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США. По количеству заболевших этот город-миллионик превысил многие не только города, но и страны, в особенности Германию и Францию.