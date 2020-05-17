Власти Китая намеренно скрывали правду о коронавирусе

Китайские власти, в особенности города Ухань, где и произошло первое заражение коронавирусом, намеренно скрывали правду о заболевании, а также о том, каковы на самом деле масштабы его распространения. Только в конце января они начали постепенно признаваться в том, что в Китае умирают люди из-за коронавируса. В это время инфекция уже успела покинуть пределы страны, а поэтому остановить пандемию не представлялось возможным. Такое заявление сделал Чжун Наньшань, который является китайским эпидемиологом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Именно он подтвердил тот факт, что коронавирус очень быстро может распространяться между людьми. Несмотря на такое заявление, сделанное 18 января, власти все равно продолжали утверждать, что они полностью контролируют вспышку. Врач отметил, что первые подозрения на сокрытие реальных данных у него появилось после того, как на протяжении 10 дней не менялось количество официально зараженных людей в Ухане. Одновременно с этим за рубежом количество зараженных увеличивалось ежедневно чуть ли не в несколько раз. Стоит отметить, что специалисты многих стран установили, что еще в декабре было уже известно о том, что коронавирус без проблем может передаваться от человека к человеку. Массовые заражения при этом в Китае начали еще в начале января, что и пытались скрыть местные власти. Сегодня во всем мире коронавирусом заражено более 4,7 миллиона человек. От осложнений погибло больше 313 тысяч человек. Вылечилось всего 1,8 миллиона зараженных. Больше всего от пандемии пострадали США, Испания и Италия, где количество зараженных и умерших людей является самым большим. При этом заболевание продолжает и дальше распространяться невероятными темпами, поэтому говорить о том, что пандемия скоро закончится – еще рано. Если бы китайские власти не скрывали реальных фактов, то, возможно, удалось бы избежать не только распространения инфекции по всему миру, но и смерти огромного количества людей.