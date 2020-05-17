42 против число излечившихся COVID-19 Алтайском крае снова превысило количество новых случаев

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как за то же время из больниц выписали 42 пациента, которым диагноз поставили ранее. Лидером по росту числа заболевших стал Барнаул, тогда как в Змеиногорском районе, где ранее зафиксировали очаг на АО «Сибирь-Полиметаллы», новых случаев нет.

Как сообщает оперштаб по региону, в Барнауле коронавирус выявили у 20 человек, в Бийске – у шести, в Благовещенском районе – у трех, в Алейске – у двух, в Рубцовске, Славгороде, Тальменском, Тюменцевском, Бурлинском, Курьинском, Шипуновском районах – по одному.

Общее количество заболевших в регионе – 847 человек, из них 108 детей. Почти половина из числа инфицированных за все время пандемии выписаны. Избавились от вируса 413 пациентов, в том числе 42 человека — за прошедшие сутки.

Из общего числа заболевших 76 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 608 человек заразились из-за контакта с ранее заболевшими. Из 847 случаев 114 выявлены у больных внебольничной пневмонией, 167 – у заболевших ОРВИ. В 568 случаях происходит бессимптомное течение.

Лидером по заболеваемости остается Барнаул, где зафиксировано 276 случаев. В Змеиногорском районе остается 242 случая (в том числе в Змеиногорске – 33, в остальных муниципалитетах района – 209). Далее расположились Бийск (84), Рубцовск (34), Поспелихинский (23) и Павловский (22) районы.

На 15 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 50 508 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе девять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 12 608 человек.