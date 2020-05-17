Исследование: Почти 90% турок видят в COVID-19 серьёзную угрозу, 40% остаются дома

В общей сложности 87,4% убеждены, что COVID-19 представляет серьёзную угрозу для здоровья, а 10% не считают вирус риском, сообщает Diken со ссылкой на опрос, проведённый в период с 20 апреля по 8 мая с участием более 2 тыс. человек в 26 провинциях страны.

Издание отмечает, что Турция, где выявлено 143 тыс. 114 заразившихся, находится на девятом месте в мире по распространенности COVID-19. С момента первого зафиксированного случая в стране 11 марта, вирус унёс жизни 3 тыс. 952 человек. Позднее в марте турецкие власти приняли ряд мер по ограничению распространения коронавируса, закрыв школы и второстепенные предприятия. Карантин в выходные дни в 31 провинции вводится уже в течение нескольких недель.

В то время как 66,2% опрошенных заявили, что они обеспокоены траекторией роста заболевания в стране, 29,9% сказали, что данное обстоятельство не вызывает у них такой озабоченности.

Надо сказать, что в последние недели в стране наблюдалось снижение уровня смертности и количества случаев заболевания, и теперь он составляет примерно 50 в день по сравнению с более чем 100 ранее. Кроме того, число находящихся в отделениях интенсивной терапии уменьшилось.

Однако несколько экспертов предупреждают о возможности второй волны заражения после того, как Турция ослабила антивирусные меры, заявляя, что решение было принято преждевременно.

Следует отметить, что 94% респондентов указали, что принимают меры предосторожности против пандемии. 70% опрошенных сказали, что не выходят из дома, если в этом нет необходимости, 55% часто пользуются антисептиками на спиртовой основе и 40% не принимают гостей у себя дома.

Почти 67% опрошенных заявили, что комендантский час на выходных необходимо продлить, а 27,4% считают, что его нужно ввести и в будние дни.

Доабвим, что следующий комендантский час в Турции в 31 провинции начнётся в субботу и продлится до конца вторника.