84 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Татарстане

В РТ за последние сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Пять случаев COVID-19 в республике завозные, остальные — контактные. 18 человек госпитализированы, 66 с легкой или бессимптомной формой заболевания лечатся дома. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Казани — 60. В Набережных Челнах коронавирусом заболели два человека. По одному — в Апастовском, Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском и Спасском районах, по два — в Буинском, Высокогорском и Тукаевском, в Лаишевском — три, в Зеленодольском — шесть.

Среди заболевших за сутки нет ни одного человека до 18 лет и старше 90. От 18 до 30 лет — 16 заразившихся, от 30 до 50 лет — 35, от 50 до 60 лет — 15, от 60 до 70 лет — 12, от 70 до 80 лет — 4, от 80 до 90 лет — 2.

Всего по состоянию на 17 мая в Татарстане зарегистрировано 2 232 случая COVID-19, выздоровели 1 173 человека (плюс 65 за сутки).