Артист «Кривого зеркала» опроверг свою госпитализацию

В эти выходные почти все информационные портали сообщили, что звезда программы «Кривое зеркало» Михаил Вашуков был госпитализирован с коронавирусом и поражением легких в одну из подмосковных больниц. Однако сам артист спустя время опроверг эту новость. Общаясь с телеграм-каналом «Подъем», Михаил Вашуко сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. Верно лишь одно: он действительно сдал тест на COVID−19, однако на данный момент результаты пока не готовы. «Все в порядке, не переживайте», — успокоил своих поклонников Вашуков.