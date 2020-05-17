«Отчего такая забота о Башарове?»: Водонаева обвинила Первый канал в оправдании насилия

Телеведущая возмущена, что актер, избивавший жен, продолжает работать на телевидении.

«На их совести кровь женщин, страдающих изо дня в день», — заявила телеведущая и блогер Алена Водонаева, обращаясь к представителям Первого канала. Ее возмутил последний выпуск ток-шоу «Пусть говорят», посвященный Марату Башарову, куда пригласили его экс-супругу Екатерину Архарову. Несмотря на то, что женщина стала жертвой домашнего насилия, редакция телешоу пыталась всячески оправдать актера.

«У меня сложилось впечатление, что в студии всех заботит лишь то, сколько алкоголя употребляет его бывшая жена. С чем-то похожим я столкнулась в программе «60 минут» на телеканале «Россия», когда мои обнаженные фото из Maxim сопровождали дискуссию о маткапитале», — высказалась Алена.

В это же время на телеканале «Россия» вышло первое откровенное интервью с Елизаветой Шевырковой — другой экс-супругой Башарова. Он рассказала о там, как Марат душил ее на 3-м месяце беременности, а после рождения сына сломал нос и палец. Несмотря на шокирующие подробности жизни актера, он до сих пор не получил наказания.

Марат Башаров с бывшей женой Елизаветой

Алена Водонаева уверена: федеральный канал оправдывает преступления Башарова, потому что скоро на экранах выйдет новый сериал с его участием, и никто не хочет портить рейтинги.

«Что должен подумать насильник, когда видит, что на центральном канале оправдывают такого же, как он? Что ему это тоже сойдет с рук, ведь всегда можно обвинить женщину в алкоголизме? Отчего такая забота канала о Башарове?», — эмоционально написала блогер в Инстаграм.

По словам Водонаевой, процент домашнего насилия в стране растет с каждым днем, а последствия ток-шоу о Башарове будут более масштабными и плачевными, чем скандальные высказывания Регины Тодоренко.

Напомним, что на днях экс-супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала о раздвоении личности актера. Из-за злоупотребления спиртным он не помнил, что делал и как избивал супругу. Женщина молчала о домашнем насилии несколько лет, пытаясь сохранить семью.