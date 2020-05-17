ВС США опубликовали новые данные о встречах пилотов с НЛО

Военные США представили мире официальные отсчеты, которые раскрывают подробности встреч с НЛО. Всего имеются данные о восьми инцидентах в период с 2013 по 2019 год, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Отчеты с нотками паранормального и мистического были опубликованы 15 мая. Во всех случаях пилоты сообщают, что видели на горизонте странный объект. Документы имеют как визуальные описания НЛО, так и данные с радаров, которые демонстрируют наличие объектов возле самолетов.Неопознанные объекты облюбовали побережья штатов Вирджиния и Северная Каролина: именно там были замечены все восемь НЛО. Согласно данным, первый корабль белого цвета был замечен 27 июня 2013 года. Его форма напоминала ракету или беспилотник. В тот день не планировались никакие испытания ракет, поэтому наличие объекта показалось весьма странным. Пилоты были в замешательстве: НЛО летел прямо к ним, была угроза столкновения. За 2013 год было еще две встречи с космическими кораблями. К сожалению, пилотам не было видно, имелся ли внутри НЛО кто-то.Еще одна интересная встреча произошла 26 марта 2014 года. Тогда НЛО был замечен около города Вирджиния-Бич. Корабль имел серебряный цвет, а его габариты были сравнимы с чемоданом. Радар показал, что НЛО пролетел в 300 метрах от военного самолета. Хоть тело и было достаточно близко, пилоты не смогли его идентифицировать.В 2019 году был замечен новый объект, только уже в виде куба. Куб находился внутри какой-то сферы. Ученые заявили, что у любого инцидента должно быть разумное объяснение, вот только, скорее всего, представят они свои теории еще нескоро. Люди и без объяснений ученых начали более скептически относиться ко всему происходящему. Например, их никак не привлекли снимки НЛО, опубликованные ранее Пентагоном.