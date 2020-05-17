Офтальмолог рассказал, на какие недуги может указывать сон с открытыми глазами

Плотно сомкнутые во время сна глаза — явление нормальное и физиологически естественное. Однако некоторые люди внезапно начинают спать с приоткрытыми глазами, чем пугают своих родственников, да и сами боятся. В этом явлении многие видят что-то мифическое.

Медики сон с открытыми глазами называют лагофтальм. Врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Владимир Кириченко рассказал, признаком каких болезней может быть лагофтальм.

Сон с открытыми глазами часто бывает у малышей до года. В данном случае волноваться не стоит, говорит доктор. Он объяснил: у маленьких деток глаза приоткрыты только на фазе быстрого сна. Дело в том, что малыши часто бывают эмоционально перевозбуждены, так как за день получают массу впечатлений. Поэтому их сон может стать беспокойным, а веки могут подергиваться, приоткрывая глаз.

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Когда лагофтальм преследует взрослого человека — это уже повод для беспокойства. Надо в обязательном порядке найти причину, которая за ним стоит, говорит врач. Речь может идти о патологии, для которой характерна невозможность полного закрытия век: ретракция век; экзофтальм глазных яблок; лицевые невриты; нарушение функционирования круговых мышц вокруг глаз и другие заболевания.

Владимир Кириченко обращает внимание на то, что одна из причин может быть связана с нервной системой.

«Мозг не отдыхает полноценно из-за того, что отдельные его участки продолжают бодрствовать, обрабатывать изображения перед глазами. Активность нейронов вызвана переутомлением и сильным нервным расстройством. Такой сон сопровождается ночными кошмарами», — пояснил офтальмолог.

В отдельных случаях, сон с приоткрытыми глазами может сопровождаться неосознанными действиями, разговорами, хождением. Поэтому таким людям стоит в срочном порядке записаться на консультацию к неврологу, который проведет диагностику и назначит соответствующее лечение.

Существует большая вероятность того, что человеку, который спит с открытыми глазами, придется записываться к другому специалисту — эндокринологу. Лагофтальм часто указывает на нарушение функционирования щитовидной железы — тиреотиксикоз. Он приводит к увеличению глазных яблок до такой степени, что глазная щель может не смыкаться, предупредил врач.

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