Мужчина упал с лестницы и столкнулся со сверхъестественным

После падения Брайан потерял сознание. Сперва было тихо и темно, как долго это продолжалось – мужчина не знает. Спустя какое-то время произошло что-то сверхъестественное. Мужчина услышал голос, добрый и любящий.

Через мгновение Брайан оказался в хорошо освещенном помещении, где увидел свою лестницу и падение с нее. Также мужчина увидел некоторые фрагменты из жизни.

После жизненных картинок пострадавший перенесся в яркий разноцветный купол. Он сравнил его с мыльным пузырем, вокруг которого сидели люди. Мужчина не видел лиц, он только чувствовал любовь, которая исходила от них.

Неожиданно Брайан вернулся в мир живых: он ощутил мокрый язык своего щенка, который облизывал хозяина. После случившегося мужчина верит всем словам людей, побывавших на грани жизни и смерти. Брайан точно знает, что выход из тела, погружение во тьму, выход на свет и ощущение умиротворения на том свете действительно имеются.

Многие люди отмечают, что им было хорошо после смерти. Брайан с этим не может не согласиться: действительно, там комфортно.

Брайану задавали некоторые вопросы. Например, кто-то поинтересовался, остался ли в мире живых кто-то, о ком нужно заботиться. Мужчина ответил, что имеет дочь. Возможно, именно это повлияло на дальнейший расклад событий.