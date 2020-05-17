Еще 40 жителей Алтайского края выявили коронавирусную инфекцию

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На этот раз лидером по приросту стал Бийск. Об этом сообщил оперштаб по региону.

По данным Оперативного штаба, 10 инфицированных выявлены в Бийске, девять – в Барнауле, пять – в Рубцовске, четыре – в Курьинском районе, три – в Новоалтайске, по два – в Змеиногорском и Завьяловском районах, по одному – в Заринске, Павловском, Бийском, Тюменцевском, Солонешенском районах.

На 17 мая общее число заболевших в крае — 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно. Выписаны из клиник 458 пациентов, из них 17 — за прошедшие сутки. Из общего числа заболевших 84 случая – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 648 случаев – по контакту с заболевшими. 125 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 186– у заболевших ОРВИ, в 614 случаях – бессимптомное течение.

На 17 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4897 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – 13 986 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 54 409 человек.

Отметим, что 16 мая стало известно о нескольких заболевших на ОАО «Кучуксульфат» в Благовещенском районе. Руководство предприятия рассказало о мерах борьбы с распространением коронавируса. Сейчас на предприятии выявлено шесть заболевших COVID-19. Контактировавшие с ними изолированы. Источник заражения у первых двоих заболевших сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи.

Как рассказал заместитель генерального директора ОАО «Кучуксульфат» Владимир Ермолов, с середины марта 2020 года после принятия постановления главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» на предприятии был издан приказ «О мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции» и организован оперативный штаб. В рамках неотложных мероприятий для обеспечения сотрудников мерами индивидуальной защиты было приобретено 85 тысяч единиц защитных масок (из них 25 тысяч — многоразовые, 60 тысяч — одноразовые), 1830 литров антисептика, 900 килограмм препаратов для дезинфекции помещений и контактных поверхностей, дополнительно приобретены термометры, в том числе бесконтактные, анализаторы воздуха, одноразовые медицинские костюмы. Всего на мероприятия по борьбе с COVID-19 предприятием направлено 5,2 млн рублей.

С целью выполнения рекомендаций Роспотребнадзора администрацией ОАО «Кучуксульфат» в начале апреля отстранены от работы с дальнейшей самоизоляцией сотрудники в возрасте 65+ лет, а также беременные женщины и работники, находящиеся в зоне риска, имеющие хронические заболевания.