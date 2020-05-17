В Турции зафиксирован самый большой дефицит счёта текущих операций за последние два года

Дефицит в марте вырос до 4,92 млрд долларов, превысив прогнозы в 3,6 млрд долларов, представленные в опросе экономистов, проводимом агентством Анадолу. Надо сказать, что годом ранее разрыв составил 120 млн долларов. Экспорт упал на 18%, а импорт подскочил на 3,1%.

Вместе с тем официальные валютные резервы страны сократились на 16,6 млрд долларов, поскольку ЦБ и государственные кредиторы предприняли ряд мер, чтобы поддержать лиру.

«Это довольно внушительные цифры. Значительное увеличение ежемесячного дефицита в годовом исчислении, отражает спад экспорта промышленной продукции в Европу, а также сокращение в туризме на фоне постепенного уменьшения спроса на импорт», — сказал Тим Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management в Лондоне.

Отметим, что Турция стремится поддержать экспорт во время эпидемии коронавируса, предлагая кредиты производителям и поощряя предприятия продолжать работать. На этой неделе правительство страны подняло налоги на около 400 импортируемых товаров на целых 30% до сентября, чтобы сдержать спрос и стимулировать потребителей покупать товары турецкого производства.

Способность Турции финансировать дефицит счёта текущих операций подрывается нехваткой доходов от туризма — промышленность в основном прекратила производство — и снижением иностранных инвестиций. Однако более низкие цены на нефть оказывают положительное влияние.

«Степень снижения доходов от туризма и темпы восстановления экспорта будут определять внешние балансы во всей экономике, в то время как снизившиеся цены на нефть и более низкий внутренний спрос должны оказать поддержку в ближайшей перспективе», — говорится в отчёте голландского банка ING.

В нём также указывается, что сокращение доходов в твёрдой валюте подрывает курс лиры, которая на прошлой неделе упала до рекордно низкого уровня, и побуждает Центробанк продавать доллары и евро.

На счёте чистых ошибок и пропусков, измеряющем неизвестные потоки капитала, в марте зарегистрирован отток в размере 4 млрд долларов США. Нерезиденты продали 2,1 млрд долларов государственных облигаций и 1,1 млрд долларов акций, сообщил в свою очередь Центральный банк.